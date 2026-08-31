Αντηλιακό: Οι 4 κανόνες των δερματολόγων για σωστή προστασία

Η σωστή επιλογή αντηλιακού δεν εξαρτάται μόνο από τον υψηλότερο δείκτη προστασίας. Σε πρόσφατο άρθρο της σχετικά με το θέμα, η Trisha Pasricha, καθηγήτρια Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Harvard, γιατρός, ερευνήτρια και αρθρογράφος της Washington Post, αναδεικνύει τέσσερις βασικές παραμέτρους που αξίζει να έχουμε υπόψη πριν αγοράσουμε αντηλιακό.

Η ίδια εξηγεί: «Μίλησα με τρεις κορυφαίους δερματολόγους που δημοσιεύουν επιστημονικές έρευνες στον τομέα τους.Όλοι τους μου είπαν ότι, όταν επιλέγουμε αντηλιακό, πρέπει να εστιάζουμε σε τέσσερα βασικά σημεία. Μάλιστα, διαπίστωσα ότι ορισμένες από τις συμβουλές τους ανέτρεπαν όσα πίστευα μέχρι σήμερα».

Οι τέσσερις βασικές συμβουλές της Pasricha

1. Ο δείκτης SPF 30 μπορεί να είναι αρκετός

Η διαφορά ανάμεσα σε ένα αντηλιακό με SPF 30 και ένα με SPF 50 είναι μικρότερη απ' όσο ενδεχομένως πιστεύουμε. Συγκεκριμένα, το SPF 30 αποτρέπει περίπου το 97% της υπεριώδους ακτινοβολίας UVB, ενώ το SPF 50 φτάνει περίπου στο 98%.

Η Pasricha σημειώνει ότι πριν ξεκινήσει τις σπουδές της στην Ιατρική θεωρούσε πως το SPF 50 υπερείχε σημαντικά έναντι του SPF 35. Όπως διαπίστωσε, όμως, αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Επομένως, η συγκεκριμένη διαφορά του 1% σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε εάν το αντηλιακό που μας ταιριάζει και εφαρμόζουμε συστηματικά έχει SPF 30 ή 35 αντί για SPF 50.

2. Οξείδιο του σιδήρου για δυσχρωμίες και σκούρες κηλίδες

Ενώ η συζήτηση γύρω από την αντηλιακή προστασία επικεντρώνεται κυρίως στην ακτινοβολία UVA και UVB, σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση δυσχρωμιών και σκούρων κηλίδων μπορεί να διαδραματίσει και το ορατό φως.

Για όσους αντιμετωπίζουν τέτοιες ανησυχίες, η σύσταση είναι να επιλέγουν mineral αντηλιακά που περιέχουν οξείδιο του σιδήρου. Μάλιστα, σύμφωνα με τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2015, το συγκεκριμένο συστατικό μπορεί να ενισχύσει την προστασία από το ορατό φως και να περιορίσει την επανεμφάνιση των σκούρων κηλίδων.

3. Η ένδειξη "broad-spectrum" έχει ιδιαίτερη σημασία

Ένας υψηλός δείκτης SPF από μόνος του δεν αποτελεί ένδειξη ότι ένα αντηλιακό προστατεύει και από την ακτινοβολία UVA. Ο δείκτης SPF αφορά την προστασία από την UVB ακτινοβολία.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγχουν την ετικέτα του προϊόντος και να αναζητούν την ένδειξη "broad-spectrum". Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διασφαλίσουν ότι το αντηλιακό προσφέρει προστασία ευρέος φάσματος, συμπεριλαμβανομένης και της UVA.

4. Η μεγαλύτερη συσκευασία μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή

Εξίσου σημαντική με την επιλογή του προϊόντος είναι και η ποσότητα που εφαρμόζουμε. Για την προστασία του προσώπου απαιτείται ποσότητα αντηλιακού που αντιστοιχεί σε μια παχιά γραμμή κατά μήκος του δείκτη και του μέσου δαχτύλου. Για ολόκληρο το σώμα, η ενδεικνυόμενη ποσότητα είναι περίπου όση χωρά σε ένα γεμάτο σφηνάκι.

Με δεδομένη την ποσότητα που χρειάζεται για επαρκή προστασία, οι ειδικοί με τους οποίους συνομίλησε η Pasricha καταλήγουν σε ένα πρακτικό συμπέρασμα: το καλύτερο αντηλιακό είναι εκείνο που θα χρησιμοποιούμε σταθερά και στη σωστή ποσότητα, χωρίς να περιορίζουμε την εφαρμογή του από τον φόβο ότι θα τελειώσει γρήγορα.

Η ίδια, μάλιστα, αναφέρεται και στη δική της προηγούμενη πρακτική, εξηγώντας ότι επέλεγε ιδιαίτερα ακριβά αντηλιακά και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσε με φειδώ, προκειμένου να διαρκέσουν περισσότερο. Όπως διαπίστωσε εκ των υστέρων, αυτή η τακτική είχε τελικά αρνητικές συνέπειες για το δέρμα της: «Στο παρελθόν αγόραζα πολύ ακριβά αντηλιακά και στη συνέχεια τα χρησιμοποιούσα με φειδώ για να κρατήσουν περισσότερο. Τελικά, αυτό μόνο κακό έκανε στο δέρμα μου».

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