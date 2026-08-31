Ποδόσφαιρο γυναικών: Στον ΟΦΗ για 5η συνεχόμενη χρονιά η σπουδαία Νικόλ Ριμπάνσκα

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Η Νικόλ Ριμπάνσκα, θα συνεχίσει να αποτελεί το "βαρύ πυροβολικό" της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ.

Η 31χρονη διεθνής Σλοβάκα επιθετικός, που ήρθε για πρώτη φορά στο σύλλογο το 2022, θα συνεχίσει για 5η συνεχόμενη χρονιά, να φορά τα "ασπρόμαυρα".

Η Ριμπάνσκα, είπε το "ναί" στην πρόταση των ανθρώπων του Ερασιτέχνη ΟΦΗ και θα ηγηθεί στην προσπάθεια αναδόμησης, που επιχειρείται στο τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ.

Η Νικόλ Ριμπάνσκα στα 5 χρόνια που είναι στον ΟΦΗ, έχει καταφέρει να αναδειχθεί τρείς φορές πρώτη σκόρερ στην Α' Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών και καλύτερη ξένη αθλήτρια της κατηγορίας.

Στις πρώτες της δηλώσεις ανέφερε ότι "ξέρετε τι νιώθω για τον ΟΦΗ. Πιστεύω και αγαπώ αυτήν την ομάδα. Δημιουργείται μια καινούργια ομάδα.

Πρέπει να είμαστε δυνατοί και να δουλέψουμε σκληρά. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά είμαστε ΟΦΗ και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό".

Η προετοιμασία της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΟΦΗ, συνεχίζεται στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, με καθημερινές προπονήσεις πρωί και απόγευμα.

Ο προπονητής Γιάννης Χατζησεβαστός, οι συνεργάτες του στο προπονητικό επιτελείο και οι αθλήτριες, δίνουν καθημερινά τον καλύτερο τους εαυτό.

Οπως ανέδειξε η κλήρωση του πρωταθλήματος, το πρώτο παιχνίδι του ΟΦΗ, θα γίνει στο Βόλο, στις 19 Σεπτεμβρίου.