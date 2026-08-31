Πόμπια: Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον οπλαρχηγό Καπετάν Μιχάλη Κόρακα

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Εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον σπουδαίο Οπλαρχηγό Καπετάν Μιχάλη Κόρακα διοργανώνεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 στην Πόμπια, με τη συμμετοχή του Δήμου Φαιστού, της τοπικής κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Πόμπιας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόμπιας και έχει ως στόχο να τιμήσει τη μνήμη και την ιστορική προσφορά του Καπετάν Μιχάλη Κόρακα, μιας εμβληματικής μορφής των Κρητικών αγώνων.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 07:00, με τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Στις 10:00 θα τελεστεί το μνημόσυνο, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από τον φιλόλογο και Δρ. Λαογραφίας Ανδρέα Λενακάκη.

Θα ακολουθήσει η τελετή κατάθεσης στεφάνων προς τιμήν του Οπλαρχηγού, ενώ στη συνέχεια θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και θα ανακρουστεί ο Εθνικός Ύμνος, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.

Στην πρόσκλησή τους, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Πόμπιας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πόμπιας καλούν τους πολίτες να δώσουν το «παρών» στην εκδήλωση μνήμης.

Πρόσκληση για κατάθεση στεφάνων



Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι καλούνται να ενημερώσουν σχετικά έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο τηλέφωνο 28923 40206.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με βάση τον καθορισμό της σειράς προβαδίσματος των προσκεκλημένων από δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα στις επίσημες εορτές και τελετές στις έδρες των Δήμων, όπως προβλέπεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

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