Κρήτη - ΟΣΔΕ: Γολγοθάς για τους αγρότες οι αιτήσεις - Χάος με τις ενεργοποιήσεις των δικαιωμάτων

Σε πραγματικό γολγοθά εξελίσσεται για τους αγρότες η διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, με το σύστημα να παραμένει ουσιαστικά μη λειτουργικό, ενώ ο χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων πιέζει ασφυκτικά.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο διευθύνων σύμβουλος της ProActive, Νίκος Μπουνάκης, περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Όπως είπε, στα τέλη Αυγούστου δεν υπάρχει ακόμη δυνατότητα οριστικοποίησης των αιτήσεων, ενώ παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στους δασικούς χάρτες, στα ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια, αλλά και επικαλύψεις και άλλα σφάλματα.

Και ενώ περίπου 600.000 αιτήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν σε ολόκληρη τη χώρα, μέχρι σήμερα έχουν γίνει μόλις 2.000 απλές αιτήσεις, σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο Νίκος Μπουνάκης εκτίμησε ότι οι σύνθετες αιτήσεις χρειάζονται τουλάχιστον ένα τρίμηνο για να ολοκληρωθούν και, εφόσον συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, η διαδικασία μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του χρόνου.Το μεγάλο ερώτημα είναι πλέον η προκαταβολή των ενισχύσεων.

Όπως εξήγησε, όσοι έχουν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι αυτοί που μπορούν να περιμένουν πληρωμή τον Οκτώβριο. Με τους σημερινούς όμως ρυθμούς, ο στόχος αυτός μόνο εύκολος δεν θεωρείται.

Ο ίδιος συνέδεσε τα προβλήματα και με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σημειώνοντας ότι το νέο σύστημα ενεργοποίησης είχε παρουσιαστεί ως σημαντική αλλαγή, στην πράξη όμως οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, στην Ιταλία οι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή τους, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο. Για να συμβεί αυτό, ωστόσο, θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να επιταχυνθεί δραστικά η διαδικασία των ενεργοποιήσεων.

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