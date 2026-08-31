Ηράκλειο - Επιτραπέζιο σταφύλι: Μειωμένη παραγωγή, σκληρός ανταγωνισμός και πτώση τιμών

Μια από τις δυσκολότερες και πιο απογοητευτικές χρονιές των τελευταίων ετών βιώνει φέτος ο κλάδος του επιτραπέζιου σταφυλιού στην Κρήτη. Η παραγωγική περίοδος, η οποία ολοκληρώθηκε και επίσημα πριν από περίπου δέκα ημέρες, αφήνει πίσω της έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και εξαγωγείς, καθώς μια σειρά από αστάθμητους παράγοντες —φυσικούς, οικονομικούς και γεωπολιτικούς— δημιούργησαν ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ που καθήλωσε τις προοπτικές του προϊόντος.

Την αποκαρδιωτική αυτή εικόνα περιέγραψε ανάγλυφα ο γνωστός εξαγωγέας του νησιού, Λάμπρος Περβολαράκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη επισημαίνοντας ότι η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από κατακόρυφη πτώση της παραγωγής, υποτονική ζήτηση στις διεθνείς αγορές και τιμές που πλέον δεν καλύπτουν ούτε το αυξημένο κόστος καλλιέργειας.

Το πλήγμα από την κλιματική κρίση

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή σοδειά ξεκίνησε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την καρδιά της κρητικής αμπελουργίας. Όπως εξηγεί ο κ. Περβολαράκης, η παραγωγή υπέστη τεράστια μείωση εξαιτίας των εκτεταμένων καταστροφών που προκάλεσαν το χαλάζι και οι θυελλώδεις άνεμοι στον Προφήτη Ηλία αλλά και σε άλλες παραγωγικές περιοχές του νησιού. Οι ζημιές αυτές αποδεικνύουν για άλλη μια φορά πόσο ευάλωτος είναι ο πρωτογενής τομέας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, στερώντας από την αγορά σημαντικούς όγκους ποιοτικού προϊόντος.

«Φρένο» στις εξαγωγές από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό

Παράλληλα με τα προβλήματα στην παραγωγή, το κρητικό σταφύλι βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον στις διεθνείς αγορές. Οι ελληνικές εξαγωγές κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς, καθώς οι κύριοι ανταγωνιστές μας, η Ισπανία και η Ιταλία, έχουν κατακλύσει τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι χώρες αυτές προσφέρουν το προϊόν τους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, τις οποίες οι Έλληνες παραγωγοί αδυνατούν να ακολουθήσουν, με αποτέλεσμα το κρητικό σταφύλι να χάνει πολύτιμο έδαφος στα ράφια των ξένων σούπερ μάρκετ.

Παγκόσμια οικονομική στενότητα και γεωπολιτική αστάθεια

Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τη γενικότερη υποτονικότητα της αγοράς. Η κατανάλωση φρούτων στην Ευρώπη και διεθνώς παρουσιάζει αισθητή κάμψη, ως απόρροια των έντονων οικονομικών προβλημάτων και της ακρίβειας που πιέζουν το εισόδημα των καταναλωτών λόγω της κρίσης που δημιουργεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή . Τα οικονομικά στοιχεία που παραθέτει ο κ. Περβολαράκης αποτυπώνουν το πλήρες μέγεθος του αδιεξόδου για τον κρητικό αμπελουργικό κόσμο. Η σεζόν είπε ξεκίνησε με θετικές προσδοκίες, με τις τιμές παραγωγού να κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, μεταξύ 1,20 και 1,50 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, η έλλειψη ζήτησης και η πίεση του ανταγωνισμού οδήγησαν σε ελεύθερη πτώση, με αποτέλεσμα σήμερα οι τιμές να έχουν κατρακυλήσει στα 0,55 έως 0,80 ευρώ το κιλό. Η πτώση αυτή γίνεται ακόμη πιο επώδυνη αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος καλλιέργειας έχει εκτοξευθεί στα 800 έως 1.200 ευρώ το στρέμμα, λόγω των ανατιμήσεων στα εφόδια, τα καύσιμα, την ενέργεια και τα εργατικά χέρια.

Με τις τρέχουσες τιμές και τη μειωμένη στρεμματική απόδοση, καθίσταται σαφές ότι η φετινή παραγωγή όχι μόνο δεν αφήνει κέρδος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτει ούτε τα βασικά έξοδα των παραγωγών.

Η ανάγκη για άμεση στήριξη

Η επόμενη ημέρα για το επιτραπέζιο σταφύλι της Κρήτης φαντάζει αβέβαιη. Η φετινή «μαύρη» χρονιά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον ενός παραδοσιακού εξαγωγικού προϊόντος του νησιού. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι απαιτείται άμεση κρατική παρέμβαση, τόσο για την ταχεία αποζημίωση των πληγέντων από τα καιρικά φαινόμενα, όσο και για τη λήψη μέτρων που θα ελαφρύνουν το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, ώστε να καταφέρει ο κλάδος να παραμείνει ζωντανός και ανταγωνιστικός στο διεθνές τερέν.

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