Ελπίδα για τη Δημοκρατία: «Μειώσεις» χωρίς προηγούμενη τιμή; Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πώς εφαρμόζεται ο νόμος

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Κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το μέτρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, στην οποία συμμετέχουν μέχρι στιγμής περισσότεροι από 1.660 κωδικοί προϊόντων, ασκεί το κόμμα "Ελπίδα για τη Δημοκρατία" της Μαρίας Καρυστιανού.

Οπως τονίζεται στην ειδική σήμανση των προϊόντων δεν θα εμφανίζεται η προηγούμενη τιμή. Ο καταναλωτής επομένως θα βλέπει ότι ένα προϊόν συμμετέχει στην κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά δεν θα μπορεί να διαπιστώσει άμεσα πόσο κόστιζε πριν, αν υπάρχει πραγματική μείωση και ποια είναι αυτή.

Σε δελτίο τύπου αναφέρεται:

«Μειώσεις» χωρίς προηγούμενη τιμή; Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πώς εφαρμόζεται ο νόμος

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μειώσεις τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων στα super market, με ορισμένες μειώσεις να παρουσιάζονται ως ιδιαίτερα υψηλές.

Κάθε πραγματική μείωση τιμής είναι ασφαλώς καλοδεχούμενη. Αλλά για να υπάρχει αληθινή μείωση, πρέπει να γνωρίζουμε: μείωση από ποια τιμή;

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, στην ειδική σήμανση των προϊόντων δεν θα εμφανίζεται η προηγούμενη τιμή. Ο καταναλωτής επομένως θα βλέπει ότι ένα προϊόν συμμετέχει στην κυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά δεν θα μπορεί να διαπιστώσει άμεσα πόσο κόστιζε πριν, αν υπάρχει πραγματική μείωση και ποια είναι αυτή.

Και εδώ δεν τίθεται μόνο ζήτημα διαφάνειας.

Τίθεται ευθέως ζήτημα εφαρμογής της νομοθεσίας περί ανακοινώσεων μείωσης τιμών.

Το άρθρο 9ι του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τον ν. 5111/2024, είναι σαφές: Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή και, κατά κανόνα, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.

Μάλιστα, ο επίσημος Κώδικας Δεοντολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις ανακοινώσεις μείωσης τιμών (ΥΑ 19138 ΦΕΚ Β 1140/2025 ) επαναλαμβάνει ρητά αυτόν τον κανόνα.

Επομένως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης οφείλουν να απαντήσουν: Εάν στα ράφια ανακοινώνεται ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν μειωμένη τιμή, γιατί δεν εμφανίζεται δίπλα η νόμιμη τιμή αναφοράς; Δεν μπορεί από τη μία πλευρά η κυβέρνηση να διαφημίζει «μειώσεις» και από την άλλη να στερεί από τον καταναλωτή το βασικό στοιχείο που χρειάζεται για να ελέγξει αν η μείωση είναι πραγματική, και ποιο το εύρος αυτής.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία ζητά για την προστασία του πολίτη:

- σε κάθε προϊόν που παρουσιάζεται ως μειωμένο να αναγράφεται καθαρά η τιμή αναφοράς που προβλέπει ο νόμος

- να δημοσιοποιηθεί πλήρης κατάλογος με κωδικό προϊόντος – τιμή αναφοράς – νέα τιμή – πραγματικό ποσοστό μείωσης

- να πιστοποιηθεί ότι η τιμή αναφοράς είναι η νόμιμη χαμηλότερη τιμή των προηγούμενων 30 ημερών

και να διενεργηθούν έλεγχοι ώστε να αποκλειστεί οποιαδήποτε προηγούμενη «εικονική» αύξηση της τιμής που θα μπορούσε να δημιουργήσει πλασματική εικόνα μεγάλης έκπτωσης.

Οι πολίτες έχουν ήδη πληρώσει και εξακολουθούν να πληρώνουν πολύ ακριβά την ακρίβεια των τελευταίων ετών. Δεν χρειάζονται άλλες επικοινωνιακές καμπάνιες. Χρειάζονται χαμηλότερες τιμές που να μπορούν να ελεγχθούν.

Και υπάρχει ένα πολύ απλό τεστ: Αν ένα προϊόν μειώθηκε πράγματι κατά 10%, 20% ή 30%, ας εμφανιστούν η προηγούμενη και η σημερινή τιμή δίπλα-δίπλα.

Γιατί όταν μια κυβέρνηση ανακοινώνει τη μείωση, αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να δει την τιμή από την οποία έγινε η μείωση, τότε δημιουργείται εύλογα το ερώτημα: Πρόκειται για πραγματική ή για παραπλανητική πολιτική δράση κατά της ακρίβειας;

Η προστασία του καταναλωτή απαιτεί διαφάνεια. Παλιά τιμή. Νέα τιμή. Πραγματική μείωση. Τόσο απλά."

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