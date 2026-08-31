Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολείων στην Ήπειρο λόγω έλλειψης μαθητών

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33 σχολικές μονάδες αναστέλλουν τη λειτουργία τους στην Ήπειρο, όπως αποφάσισε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, λόγω έλλειψης μαθητών. Πρόκειται για 11 Δημοτικά Σχολεία και 22 Νηπιαγωγεία στους τέσσερις νομούς της Ηπείρου.

Αναλυτικά, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων αναστέλλεται η λειτουργία 11 σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 4 Δημοτικά και 7 Νηπιαγωγεία.

Στην Άρτα αναστέλλεται η λειτουργία 13 σχολικών μονάδων, συγκεκριμένα 7 Δημοτικών και 6 Νηπιαγωγείων.

Στη Θεσπρωτία αναστέλλεται η λειτουργία 2 Νηπιαγωγείων, ενώ στην Πρέβεζα δεν θα λειτουργήσουν 7 Νηπιαγωγεία.

Συνολικά, 33 σχολικές μονάδες σε ολόκληρη την Ήπειρο δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές.

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