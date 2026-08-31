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Ανθή Βούλγαρη – Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Ως σούπερ ήρωες έκαναν πρεμιέρα στην «Κοινωνία Ώρα Mega»

κοινωνια
clock 10:00 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έκαναν το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου o Ioρδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη με την "Κοινωνία Ώρα Μega".

Στο βίντεο που προβλήθηκε στην έναρξη της εκπομπής, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μεταμορφώθηκαν με τη βοήθεια του AI σε… σούπερ ήρωες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την αποστολή να «σώσουν» την ενημέρωση

«Επιστρέψαμε! Και πώς επιστρέψαμε; Γιατί δεν μου βάλατε αυτά τα ωραία τα μπορντό κολλητά ρούχα και έβαλα εγώ αυτό το απλό πουκαμισάκι; Μπράβο στο ΑΙ και στον σκηνοθέτη μας», είπε με χιούμορ.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, από την πλευρά του, συμπλήρωσε: «Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτοί θα κάνουν την εκπομπή».

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