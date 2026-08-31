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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά στο Ρέθυμνο

ηη
clock 09:00 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά στο Ρέθυμνο, καθώς βάφτισε τον γιο αγαπημένων της φίλων. Το φιλικό της ζευγάρι, τέλεσε τον γάμο του πριν τη βάφτιση του παιδιού τους. Μετά το διπλό μυστήριο ακολούθησε ένα μεγάλο και ξέφρενο γλέντι με χορό και τραγούδι.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε φαίνεται να σκουπίζει τα δάκρυά της μετά την ολοκλήρωση της τελετής. 

«Να ζήσετε αγάπες μου πάντα ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Να μας ζήσει ο Νικόλας», έγραψε η τραγουδίστρια στην ανάρτηση.

A post shared by Aggeliki Iliadi (@aggeliki.iliadi)

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Αγγελική Ηλιάδη Νονά Ρεθυμνο
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