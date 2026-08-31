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Έρευνα ekriti - ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου: Mayfair: Πώς η Πειραιώς πέρασε την διαχείριση βασικών συμμετοχών στη STRIX και μπήκε η Blantyre

ΒΙΠΕ Ηρακλείου
clock 08:21 | 31/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η σημερινή εικόνα στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου δεν μπορεί να γίνει κατανοητή χωρίς την εξέλιξη που ξεκίνησε το 2021 με τη συναλλαγή «Mayfair» της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Πειραιώς είχε τότε υπό τον έλεγχό της την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., με ποσοστό 65%, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο κατείχε 35%. Στο πλαίσιο της Mayfair, η Πειραιώς μετέφερε το 64% της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στη νεοσύστατη STRIX Holdings L.P., διατηρώντας άμεσα μόλις 1%.

Η συναλλαγή αφορούσε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο μη βασικών συμμετοχών της Πειραιώς. Η λογιστική αξία των συμμετοχών που είχαν αρχικά ενταχθεί στη STRIX ανερχόταν περίπου σε 195 εκατ. ευρώ και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., την Piraeus Equity Partners και εταιρείες ακινήτων.

Η STRIX Holdings L.P. είναι εταιρεία με έδρα την Ιρλανδία, ενώ ο general partner, STRIX Holdings (GP) Limited, έχει επίσης έδρα στο Δουβλίνο.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα ήταν η δημιουργία της STRIX Asset Management Limited, εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων με έδρα στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Η Πειραιώς διατήρησε το 25% της εταιρείας διαχείρισης, ενώ το 75% πέρασε στη Blantyre Capital. Σήμερα η STRIX Asset Management δηλώνει ως έδρα την Ella House, 39-43 Merrion Square, Dublin D02 NP96.

Η Blantyre Capital είναι επενδυτική εταιρεία με έδρα στο Λονδίνο. Η σημερινή διεύθυνση της Blantyre Capital Limited είναι 2nd Floor East, Carrington House, 126-130 Regent Street, London W1B 5SE.

Η εταιρική αλυσίδα είναι ακόμη πιο σύνθετη. Σε γνωστοποίηση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών αναφέρεται ότι η STRIX Holdings L.P. ελέγχεται έμμεσα από τη Blantyre Capital μέσω διαδοχικών εταιρειών και ότι η Blantyre Capital (Cayman) ελέγχεται από τον Mubashir Mukadam.

Έτσι διαμορφώθηκε ένα νέο μοντέλο: η Πειραιώς δεν διοικεί πλέον τις συγκεκριμένες μη βασικές συμμετοχές, αλλά διατηρεί οικονομική συμμετοχή στη δομή, ενώ η επαγγελματική διαχείριση ανατέθηκε στη STRIX Asset Management και, μέσω αυτής, στη Blantyre.

Για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. το αποτέλεσμα ήταν συγκεκριμένο: η STRIX Holdings απέκτησε το 64%, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω ΕΕΣΥΠ διατήρησε 35% και η Πειραιώς 1%.

Η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ΒΙΠΕ Ηρακλείου, όχι επειδή «η STRIX έγινε διαχειριστής» της ΒΙΠΕ, αλλά επειδή απέκτησε την πλειοψηφία της εταιρείας που είναι ο φορέας ανάπτυξης και διαχείρισης των Βιομηχανικών Περιοχών.

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