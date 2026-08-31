Πετρέλαιο: Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent μετά τα πλήγματα στο Ιράν

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Άνοδο άνω του 2% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε εκ νέου τα 90 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας τα 90,32 δολάρια, με άνοδο 2,52%.

Παράλληλα, το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 2,41%, στα 85,41 δολάρια το βαρέλι.

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