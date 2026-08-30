Πρωθυπουργός της Ισλανδίας: Νίκη για τη δημοκρατία το όχι στο δημοψήφισμα για την Ε.Ε

Η Ισλανδή πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ δήλωσε σήμερα ότι η απόρριψη της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους συμπολίτες της «δεν είναι μια οπισθοδρόμηση» αλλά «μια νίκη για τη δημοκρατία». «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: αυτή η κυβέρνηση δεν θα επαναλάβει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου», η οποία διαρκεί έως το 2028, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, που υποστήριξε η ίδια το «ναι» στο δημοψήφισμα.







Στο ερώτημα «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ε.Ε;», το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι» στο δημοψήφισμα που διεξήχθη χθες Σάββατο, σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RÚV, το ποσοστό συμμετοχής στο δημοψήφισμα ανήλθε σε 82,5%, το υψηλότερο από τις βουλευτικές εκλογές του 2009, που διεξήχθησαν μέσω οικονομικής κρίσης. Η Ισλανδία θα συνεχίσει να ενισχύει τη σχέση της με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τόνισε παράλληλα η πρωθυπουργός.

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