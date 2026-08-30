ΚΥΡ.30 Αυγ 2026 19:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός της Ισλανδίας: Νίκη για τη δημοκρατία το όχι στο δημοψήφισμα για την Ε.Ε

ΙΣΛΑΝΔΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
clock 21:46 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ισλανδή πρωθυπουργός Κριστρούν Φροσταντότιρ δήλωσε σήμερα ότι η απόρριψη της επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τους συμπολίτες της «δεν είναι μια οπισθοδρόμηση» αλλά «μια νίκη για τη δημοκρατία». «Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: αυτή η κυβέρνηση δεν θα επαναλάβει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου», η οποία διαρκεί έως το 2028, τόνισε σε συνέντευξη Τύπου η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, που υποστήριξε η ίδια το «ναι» στο δημοψήφισμα.



Στο ερώτημα «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ε.Ε;», το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι» στο δημοψήφισμα που διεξήχθη χθες Σάββατο, σύμφωνα με τα επίσημα τελικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RÚV, το ποσοστό συμμετοχής στο δημοψήφισμα ανήλθε σε 82,5%, το υψηλότερο από τις βουλευτικές εκλογές του 2009, που διεξήχθησαν μέσω οικονομικής κρίσης. Η Ισλανδία θα συνεχίσει να ενισχύει τη σχέση της με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, τόνισε παράλληλα η πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης: 

Νεπάλ: Συνεχίζεται ο απολογισμός της καταστροφής – Αυξάνονται δραματικά οι νεκροί (βίντεο)

Συγκλονιστική διάσωση στο Νεπάλ: Ανέσυραν 6χρονη μετά από 60 ώρες κάτω από τα συντρίμμια (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ισλανδία Ε.ε
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis