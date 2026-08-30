Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου την Δευτέρα στο Μαξίμου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.15 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο.

Υπενθυμίζεται ότι με νέα αποστολή στρατιωτικού υλικού προς τον Λίβανο ενισχύει η Ελλάδα τη στήριξή της στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, παραδίδοντας 13 τεθωρακισμένα οχήματα Μ113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M.

Το δεύτερο μέρος της ελληνικής δωρεάς έφτασε το Σάββατο (29/8) στο λιμάνι της Βηρυτού με το αρματαγωγό «ΡΟΔΟΣ», στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας Αθήνας και Βηρυτού.

Από ελληνικής πλευράς, στην παράδοση παρέστησαν ο πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό, Ιγνάτιος Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπος της πρέσβη, ο ακόλουθος Άμυνας και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού, Πάνος Ανδριώτης. Είχε προηγηθεί, στις 15 Ιανουαρίου 2026, η παράδοση του πρώτου μέρους της δωρεάς, το οποίο περιλάμβανε ακόμη 13 Μ113, 10 οχήματα STEYR 680 και ανταλλακτικά. Με τις δύο αποστολές, η Ελλάδα έχει παραδώσει συνολικά στις λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις 26 τεθωρακισμένα Μ113 και 20 οχήματα STEYR, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες.

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