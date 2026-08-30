Αγρότες: Με το βλέμμα στραμμένο στην κινητοποίηση στον Λευκό Πύργο την ημέρα εγκαινίων της ΔΕΘ

Στην προετοιμασία της κινητοποίησής τους στη Θεσσαλονίκη στρέφονται πλέον οι αγρότες, μετά την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για κάθοδο με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο στις 5 Σεπτεμβρίου.

Οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη στα Μάλγαρα περιγράφουν ως ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα και ζητούν, μεταξύ άλλων, την άμεση υλοποίηση κυβερνητικών δεσμεύσεων.

Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συναντήθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Νέων Μαλγάρων, αποφάσισαν ομόφωνα τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, με αγρότες να σχεδιάζουν να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη κάθοδο αγροτών με τρακτέρ στις κινητοποιήσεις της ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο κόστος παραγωγής και βιωσιμότητα

Οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου περιγράφουν ως ιδιαίτερα δύσκολη την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, εστιάζοντας στο υψηλό κόστος παραγωγής, στη βιωσιμότητα των καλλιεργειών και στις εκκρεμότητες με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

«Δεν υπάρχει παραγωγή που να είναι βιώσιμη, το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Αδέσμευτου Αγροτικού Συλλόγου Σερρών Γιάννης Τουρτούρας, ενώ η γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών Έφη Τζοτζοπούλου έκανε λόγο για ιδιαίτερα δυσχερή θέση του πρωτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα προβλήματα των κτηνοτρόφων, με εκπροσώπους τους να επισημαίνουν την απώλεια εισοδήματος και την αβεβαιότητα για το μέλλον των εκμεταλλεύσεών τους.

Στην κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι από άλλες περιοχές της χώρας, αρκετοί από τους οποίους σχεδιάζουν να μεταβούν στην πόλη με λεωφορεία.

Πηγή: ertnews.gr

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