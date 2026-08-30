Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής που την κρατά σε φόρμα στα 57 και βοηθά στην εμμηνόπαυση

Στα 57 της χρόνια, η Τζένιφερ Άνιστον εξακολουθεί να έχει τη γυμναστικ σταθερά μέσα στην καθημερινότητά της. Αυτό που έχει αλλάξει σημαντικά, όμως, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την άσκηση.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ έχει εξηγήσει ότι για πολλά χρόνια πίστευε πως μια προπόνηση είχε αποτέλεσμα μόνο εάν ήταν μεγάλη σε διάρκεια και αρκετά έντονη. Σήμερα έχει εγκαταλείψει αυτή τη λογική και στρέφεται περισσότερο στην ενδυνάμωση, την κινητικότητα και τις σύντομες, στοχευμένες προπονήσεις.

Βασικό κομμάτι της ρουτίνας της είναι το «Pvolve», μια μέθοδος λειτουργικής άσκησης χαμηλής επιβάρυνσης, της οποίας η Τζένιφερ Άνιστον είναι επίσημη πρέσβειρα από το 2023. Το πρόγραμμα συνδυάζει κινήσεις ενδυνάμωσης με αντιστάσεις, ασκήσεις ισορροπίας, σταθερότητας και κινητικότητας.

Η ίδια η Τζένιφερ Άνιστον έχει παραδεχτεί ότι στο παρελθόν συνέδεε την αποτελεσματική γυμναστική με τουλάχιστον 45 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης, όπως τρέξιμο ή άλλες απαιτητικές προπονήσεις.

«Πίστευα ότι έπρεπε να ιδρώνεις για 45 λεπτά ή μία ώρα. Διαφορετικά, ήταν άχρηστο», έχει δηλώσει, εξηγώντας ότι σήμερα είναι ευγνώμων που συνειδητοποίησε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πλέον δίνει μεγαλύτερη σημασία στο πώς αισθάνεται το σώμα της και όχι στο να το πιέζει με κάθε κόστος.

«Πρέπει πραγματικά να σέβεσαι το σημείο στο οποίο βρίσκεται το σώμα σου. «Η ενδυνάμωση έχει κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά για μένα, στον τρόπο που κινούμαι, στο πώς αισθάνομαι, στα πάντα», έχει τονίσει.

Οι προπονήσεις των 15 λεπτών που κάνει ακόμα και όταν δεν έχει χρόνο

Το 2026 η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο που γυμνάζεται σήμερα. Σύμφωνα με όσα έχει πει, κάνει Pvolve μαζί με την personal trainer της, Ντάνι Κόλμαν, περίπου τρεις έως πέντε φορές την εβδομάδα, ενώ κατά διαστήματα προσθέτει Pilates για ποικιλία. Δεν σημαίνει, όμως, ότι κάθε προπόνηση διαρκεί μία ώρα. Αντίθετα, έχει γίνει μεγάλη υποστηρίκτρια των μικρών προπονήσεων.

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