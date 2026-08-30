Ανατροπή πλοίου ανοικτά της Κερύνειας: Αναφορές για νεκρούς - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης (βίντεο)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από την ανατροπή ενός πλοίου με σχεδόν 270 επιβαίνοντες στα ανοιχτά της Κερύνειας, σύμφωνα με τους πρώτους απολογισμούς των τοπικών αρχών.

Το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, επικαλούμενο τον τουρκοκύπριο ηγέτη, ανέφερε ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, και 172 διασώθηκαν. Συνολικά 267 άτομα επέβαιναν στο πλοίο, και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, μετέδωσε το Anadolu.

Ο τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε στο CNN TURK ότι ομάδες διάσωσης επιχειρούν ακόμη να προσεγγίσουν 23 άτομα που έπεσαν στη θάλασσα μετά την ανατροπή του πλοίου.

Τα αίτια του ναυαγίου είναι άγνωστα. Η εφημερίδα Kibris ανέφερε ότι στο πλοίο, το οποίο σύμφωνα με αναφορές ήταν καταμαράν, άρχισε να μπαίνει νερό περίπου τέσσερα μίλια από τις ακτές.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο Κύπριος πρόεδρος, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η θέση της Λευκωσίας σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη, καθώς «όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο». Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα, σημειώνεται σχετικά.

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