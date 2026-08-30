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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Λιμενικός βούτηξε στη θάλασσα και έσωσε γυναίκα

λιμενικός
clock 07:25 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Άμεση ήταν η επέμβαση του Λιμενικού για τη διάσωση 61χρονης κολυμβήτριας που βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή του Καρτερού. Το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου (29/8), όταν η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου ενημερώθηκε για την ανάγκη παροχής συνδρομής σε γυναίκα που αδυνατούσε να βγει από τη θάλασσα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τα στελέχη να εντοπίζουν την 61χρονη μέσα στη θάλασσα και να διαπιστώνουν ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει μόνη της στην ακτή.

Χωρίς να χαθεί χρόνος, στέλεχος του Λιμενικού έπεσε στη θάλασσα, προσέγγισε την κολυμβήτρια και κατάφερε να τη βοηθήσει να βγει με ασφάλεια στην ακτή.

Η 61χρονη, η οποία είναι Ελληνίδα υπήκοος, δήλωσε μετά τη διάσωσή της ότι είναι καλά στην υγεία της και δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε κάποια ιατρική δομή. 

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