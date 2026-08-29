Ο Ρεθυμνιακός κατέκτησε το Μαρκομιχελάκειο τουρνουά στις Αρχάνες

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Ο Ρεθυμνιακός ήταν ο νικητής στο Μαρκομιχελάκειο τουρνουά, το οποίο διοργάνωσε ο Γιούχτας. Δεύτερη η ομάδα των Αρχανών, τρίτο το Τυμπάκι και τέταρτος ο Εργοτέλης.

Το δελτίο τύπου των διοργανωτών αναφέρει:

«Ο Ρεθυμνιακός ήταν ο μεγάλος νικητής του Μαρκομιχελάκειου Τουρνουά, που πραγματοποιήθηκε στις Αρχάνες, κατακτώντας την πρώτη θέση με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, με την ομάδα του Ρεθύμνου να επικρατεί στον τελικό του οικοδεσπότη Γιούχτα με 0-1.

Στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης, ο Ρεθυμνιακός αντιμετώπισε τον Εργοτέλη, με τους Ρεθεμνιώτες να παίρνουν τη νίκη με 0-1 χάρη σε γκολ του Νίκολλι.

Στο δεύτερο παιχνίδι, ο Γιούχτας επικράτησε του ΑΟ Τυμπακίου με 1-0, με τον Κοζορώνη να βρίσκει δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ, η οποία αφού κόντραρε στο τείχος κατέληξε στα δίχτυα.

Στον μικρό τελικό, ο ΑΟ Τυμπακίου και ο Εργοτέλης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην κανονική διάρκεια και η τρίτη θέση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Αραμπατζής έδωσε το προβάδισμα στο Τυμπάκι, ενώ ο Γωνιωτάκης ισοφάρισε για τον Εργοτέλη με κεφαλιά.

Στα πέναλτι, ο ΑΟΤ επικράτησε με 4-3, με τον Δημαράκη να αποκρούει το τελευταίο πέναλτι του Ζοάο και να χαρίζει στην ομάδα του την τρίτη θέση.

Στον μεγάλο τελικό, ο Γιούχτας και ο Ρεθυμνιακός έδωσαν τη δική τους μάχη, με την ομάδα του Ρεθύμνου να παίρνει τη νίκη με 0-1.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Γαβαλάς, χαρίζοντας στον Ρεθυμνιακό την κατάκτηση του Μαρκομιχελάκειου Τουρνουά.

Όλες οι αναμετρήσεις διεξήχθησαν σε δύο ημίχρονα των 25 λεπτών, προσφέροντας δυνατά και χρήσιμα τεστ στους τέσσερις προπονητές, ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το Μαρκομιχελάκειο Τουρνουά, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις Αρχάνες, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον χαρακτήρα του ως έναν σημαντικό θεσμό του κρητικού ποδοσφαίρου, δίνοντας στις ομάδες την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα, σχήματα και αγωνιστικές επιλογές λίγο πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν.»