Super League: Δεύτερη νίκη για τον Παναιτωλικό

Με το απόλυτο των νικών συνεχίζει ο Παναιτωλικός στη Super League, καθώς επικράτησε 2-0 της Καλαμάτας στο Αγρίνιο για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Αγρινίου έκανε έτσι το 2/2 στο ξεκίνημα της σεζόν, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη με 3-1 επί του Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα, επίσης εντός έδρας.

Από την άλλη, η Καλαμάτα γνώρισε τη δεύτερη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα. Η «Μαύρη Θύελλα» είχε ξεκινήσει τη σεζόν με την εντός έδρας ήττα 2-3 από τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και παραμένει χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Ο Παναιτωλικός βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 26ο λεπτό, με τον Γκράναθ να δίνει ξανά τη λύση. Ο Μανρίκε εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σουηδός αμυντικός κινήθηκε σωστά μέσα στην περιοχή, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Το εντυπωσιακό είναι πως πρόκειται για… γκολ καρμπόν με εκείνο της πρεμιέρας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Και τότε ο Γκράναθ είχε σκοράρει με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε.

Ο Σουηδός έχει ξεκινήσει έτσι ιδανικά τη σεζόν, βρίσκοντας δίχτυα και στις δύο πρώτες αγωνιστικές και μάλιστα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους, με τον Παναιτωλικό να αγγίζει το δεύτερο γκολ στο 82′. Ο Άλεκσιτς είδε την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι.

Το δεύτερο γκολ, ωστόσο, ήρθε τελικά στο 90’+4′. Ο Σουμά βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 2-0, σφραγίζοντας τη δεύτερη νίκη του Παναιτωλικού σε ισάριθμες αγωνιστικές.

ΓΚΟΛ: 26′ Γκράναθ, 90+4′ Σουμά / –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 8′ Σατσιάς, 35′ Μανρίκε, 76′ Μαυριάς, 90+3′ Εράκοβιτς / 5′ Στρούγγης, 32′ Σίγκουρντσον, 45′ Ντιαρά, 57′ Μπονέτο, 76′ Μορέιρα

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: – / –

ΔΟΚΑΡΙ: 82′ Άλεκσιτς / 45’+1′ Μπονέτο

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Μεχία (58′ Μπάτζι), Μπάσι, Τζενεπό (78′ Άλεκσιτς), Μανρίκε, Σατσιάς (78′ Νακάμπα), Εστεμπάν (78′ Σουμά), Κόγιτς (64′ Εράκοβιτς), Μαυρίας, Στάγιτς.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ντιαρά (58′ Καρεάσο), Κατάλντι (83′ Λιατσικούρας), Σίγκουρντσον (83′ Μαρτίν), Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδης, Χάμζα (62′ Αγγελής), Μπονέτο (58′ Χατζηθεοδωρίδης), Ροντρίγκ