Παρέμβαση Αυγενάκη για την υποστελέχωση της Εισαγγελίας Ηρακλείου και του "Σπιτιού του Παιδιού"

Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της λειτουργίας του «Σπιτιού του Παιδιού», καθώς και ουσιαστικής αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης.

Με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Γιώργο Φλωρίδη, ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες ενέργειες για τρία κρίσιμα ζητήματα: την κάλυψη της θέσης ψυχολόγου στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων, την ενίσχυση της σοβαρά υποστελεχωμένης Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου.

Η παρέμβαση έρχεται έπειτα από τις δημόσιες καταγγελίες του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, οι οποίες προκαλούν εύλογη ανησυχία τόσο για την προστασία των ανήλικων θυμάτων βίας και κακοποίησης όσο και για την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης στην περιοχή.

Το «Σπίτι του Παιδιού» χωρίς ψυχολόγο

Το «Σπίτι του Παιδιού» στο Ηράκλειο εγκαινιάστηκε στις 18 Μαΐου 2026, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποτελώντας μια ιδιαίτερα σημαντική δομή για την προστασία των ανήλικων θυμάτων βίας και κακοποίησης από ολόκληρη την Κρήτη. Ως Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων, έχει κρίσιμο ρόλο στην ατομική αξιολόγηση και την εξειδικευμένη υποστήριξη των παιδιών, καθώς και στη συνδρομή των προανακριτικών, ανακριτικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε δημόσια η Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, κα Κατερίνα Γιαλιτάκη, από τις 15 Αυγούστου 2026, οπότε και έληξε η σύμβαση της μοναδικής ψυχολόγου που υπηρετούσε στη δομή, το «Σπίτι του Παιδιού» έχει ουσιαστικά καταστεί ανενεργό.

Παρά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κάλυψη της θέσης, δεν κατέστη δυνατή η τοποθέτηση νέου ψυχολόγου, με αποτέλεσμα μια νεοσύστατη δομή με αρμοδιότητα σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης να αδυνατεί να επιτελέσει απρόσκοπτα τον ιδιαίτερα ευαίσθητο ρόλο της.

Όπως τονίζει ο Λευτέρης Αυγενάκης, «η άμεση, εξειδικευμένη και επιστημονικά κατάλληλη διαχείριση των παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση ή άλλες μορφές βίας αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την προστασία τους». Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία μιας τέτοιας δομής δεν μπορεί να εξαρτάται από προσωρινές λύσεις ούτε να διακόπτεται λόγω της λήξης μιας σύμβασης.

Χρόνια υποστελέχωση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι, την ίδια στιγμή, η κατάσταση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, η οποία αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη Εισαγγελία της χώρας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των δικαστικών

υπαλλήλων, η υπηρεσία βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνια και έντονη υποστελέχωση, με την αναλογία να φέρεται να περιορίζεται σε μόλις έναν υπάλληλο ανά 12.000 πολίτες.

Οι υπηρετούντες υπάλληλοι καλούνται να διαχειριστούν έναν ιδιαίτερα μεγάλο όγκο υποθέσεων και να καλύψουν αυξημένες ανάγκες σε δικαστικές έδρες, αυτόφωρα και ανακριτικές διαδικασίες. Όπως αναφέρουν, εργάζονται επί πολλές συνεχόμενες ώρες προκειμένου να αποτραπούν ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, υπό συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης και εξουθένωσης.

Το πρόβλημα, όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, δεν είναι συγκυριακό, αλλά διαρκεί επί σειρά ετών. Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου έχει ήδη εξαγγείλει κινητοποιήσεις, με καθημερινή δίωρη αποχή από τα καθήκοντα των εργαζομένων στις αρχές Σεπτεμβρίου, ζητώντας την άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών με το αναγκαίο προσωπικό.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά από το Υπουργείο να γνωστοποιήσει τον ακριβή αριθμό των δικαστικών υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, σε σχέση με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, αλλά και να παρουσιάσει συγκεκριμένο προγραμματισμό για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών.

Σε εκκρεμότητα οι παρεμβάσεις στο Δικαστικό Μέγαρο

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση αναδεικνύονται, παράλληλα, τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Οι στατικές αδυναμίες που έχουν κατά καιρούς επισημανθεί, σε συνδυασμό με τα προβλήματα λειτουργικότητας των δικαστικών αιθουσών και των υπόλοιπων χώρων, επιβαρύνουν περαιτέρω την καθημερινότητα εργαζομένων, δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και πολιτών.

Για τον λόγο αυτό, ζητείται σαφής ενημέρωση σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εξαγγελθείσες παρεμβάσεις, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών, ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες λειτουργίας.

Συντονισμένη αντιμετώπιση, όχι αποσπασματικές λύσεις

Όπως υπογραμμίζει ο Λευτέρης Αυγενάκης, η προστασία των ανήλικων θυμάτων, η επαρκής στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών και η ασφάλεια του Δικαστικού Μεγάρου αποτελούν αλληλένδετες προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο.

Τα συγκεκριμένα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα ή με προσωρινές διευθετήσεις. Απαιτείται άμεση και συντονισμένη παρέμβαση, ώστε το «Σπίτι του Παιδιού» να λειτουργεί χωρίς διακοπές, η Εισαγγελία Πρωτοδικών να διαθέτει το προσωπικό που ανταποκρίνεται στον πραγματικό φόρτο εργασίας της και οι δικαστικές υπηρεσίες να στεγάζονται σε ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους.

Τα ερωτήματα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

Με την Ερώτησή του, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά να πληροφορηθεί:

• σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο για την επαναλειτουργία και την απρόσκοπτη στελέχωση του «Σπιτιού του Παιδιού» στο Ηράκλειο και, ειδικότερα, για την άμεση κάλυψη της θέσης ψυχολόγου,

• ποιος είναι ο σημερινός αριθμός των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, σε σχέση με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, και ποιος είναι ο προγραμματισμός για την ενίσχυση της υπηρεσίας,

• καθώς και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι παρεμβάσεις στο υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αναγκαίων εργασιών.

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