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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ξαφνικά 44χρονος - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά τον 8χρονο γιο του

ΚΕΡΙ ΠΕΝΘΟς
clock 11:40 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θλίψη έχει προκαλέσει στο Αλιβέρι της Εύβοιας ο ξαφνικός θάνατος ενός 44χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο της εστίασης.

Σύμφωνα με το eviathema, ο 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του.

Ο άνδρας φέρεται να είχε πάει το παιδί στο κρεβάτι προκειμένου να το κοιμίσει, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, άφησε την τελευταία του πνοή.

Το 8χρονο αγόρι κοιμόταν δίπλα στον πατέρα του όταν έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί.

Ο 44χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο Αλιβέρι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στον χώρο της εστίασης. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τον 8χρονο γιο τους και ένα ακόμη παιδί, ένα κοριτσάκι ηλικίας 3 ετών.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν.

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