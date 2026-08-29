Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Ηράκλειο και Χανιά λόγω έργων

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο τμήμα Κίσσαμος- Κολυμπάρι:



Ειδικότερα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα επί του Β.Ο.Α.Κ. χ.θ. 27+000 έως και χ.θ. 25+500 του τμήματος Κίσσαμος – Κολυμπάρι (μετά το κόμβο Καλυδωνίας), και η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο ύψος των έργων με εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας με χρήση φωτεινού σηματοδότη από 31 Αυγούστου έως 08 Σεπτεμβρίου μόνο βραδινές ώρες (22:00-06:00).



Η τήρηση των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των χρηστών του οδικού δικτύου.



Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ηράκλειο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Λεωφόρου Πλαστήρα

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, η λήψη έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για εκτέλεση εργασιών επί της Λ. Νικολάου Πλαστήρα Δήμου Ηρακλείου (περιοχή Γιοφυράκια - ΙΤΕ) την 01 και 02-09-2026.



Ειδικότερα για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται διακοπή της κυκλοφορίας στην Λ. Νικολάου Πλαστήρα (περιοχή Γιοφυράκια - ΙΤΕ) από τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Καλοκαιρινού, μέχρι τη συμβολή της οδού Γεωργίου Κατεχάκη.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο παραπάνω σημείο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στην εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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