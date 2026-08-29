Γιγάντιες κατσαρίδες σε ρόλο… διασωστών

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ έχουν δημιουργήσει κατσαρίδες-cyborg γνωστές ως «paraborgs», οι οποίες είναι εξοπλισμένες με συσκευές έγχυσης και κάμερες και θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ομάδες έρευνας και διάσωσης για να χορηγούν φάρμακα που σώζουν ζωές σε ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά από καταστροφές.

University of Queensland scientists have created cyborg cockroaches, dubbed 'paraborgs,' fitted with injectors and cameras could join search-and-rescue teams to deliver lifesaving drugs to people trapped after disasters https://t.co/A1rpxgYmX4 pic.twitter.com/gm15IbQkg4 — Reuters (@Reuters) August 28, 2026

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters ένα σμήνος γιγάντιων κατσαρίδων μπορεί να ακούγεται σαν υλικό για εφιάλτες, αλλά Αυστραλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα έντομα αυτά θα μπορούσαν κάποια μέρα να χρησιμοποιηθούν από ομάδες έρευνας και διάσωσης για να μεταφέρουν φάρμακα που σώζουν ζωές σε ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά από καταστροφές.

«Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μη θέλουν να βλέπουν μια τεράστια κατσαρίδα να τρέχει προς το μέρος τους αλλά αν είσαι παγιδευμένος κάτω από συντρίμμια ή εγκλωβισμένος σε μια σπηλιά και χρειάζεσαι βοήθεια αυτό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου», δήλωσε ο υποψήφιος διδάκτορας Χάι Ναν Λε συν-συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Advanced Science».

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Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας έχουν αναπτύξει αυτές τις κατσαρίδες με ιατρικές λειτουργίες, που ονομάζονται «paraborgs» και είναι εξοπλισμένες με μικροσκοπικές συσκευές και κάμερες.

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