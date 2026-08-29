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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιγάντιες κατσαρίδες σε ρόλο… διασωστών

cyborg κατσαρίδα
clock 08:52 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ έχουν δημιουργήσει κατσαρίδες-cyborg γνωστές ως «paraborgs», οι οποίες είναι εξοπλισμένες με συσκευές έγχυσης και κάμερες και θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ομάδες έρευνας και διάσωσης για να χορηγούν φάρμακα που σώζουν ζωές σε ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά από καταστροφές.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters ένα σμήνος γιγάντιων κατσαρίδων μπορεί να ακούγεται σαν υλικό για εφιάλτες, αλλά Αυστραλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα έντομα αυτά θα μπορούσαν κάποια μέρα να χρησιμοποιηθούν από ομάδες έρευνας και διάσωσης για να μεταφέρουν φάρμακα που σώζουν ζωές σε ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά από καταστροφές.

«Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μη θέλουν να βλέπουν μια τεράστια κατσαρίδα να τρέχει προς το μέρος τους αλλά αν είσαι παγιδευμένος κάτω από συντρίμμια ή εγκλωβισμένος σε μια σπηλιά και χρειάζεσαι βοήθεια αυτό θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου», δήλωσε ο υποψήφιος διδάκτορας Χάι Ναν Λε συν-συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Advanced Science».

cyborg κατσαρίδα

Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας έχουν αναπτύξει αυτές τις κατσαρίδες με ιατρικές λειτουργίες, που ονομάζονται «paraborgs» και είναι εξοπλισμένες με μικροσκοπικές συσκευές και κάμερες.

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