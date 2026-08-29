ΟΦΗ: Τι ...κάνουν οι ευρωπαϊκοί αντίπαλοι αυτό το Σαββατοκύριακο

Ο ΟΦΗ μπαίνει σε ρυθμούς Europa League και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στους οκτώ ευρωπαϊκούς αντιπάλους του. Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ρεν, Άντερλεχτ, Στουρμ Γκρατς, Λεχ Πόζναν, Χόφενχαϊμ και Χάποελ Μπερ Σεβά έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες στα εγχώρια πρωταθλήματα τους, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα της αγωνιστικής τους κατάστασης. Πάμε να δούμε αναλυτικά πού και απέναντι σε ποιον αγωνίζεται κάθε ομάδα.

Σάββατο 29/8, 16:30: Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν

Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν Σάββατο 29/8, 16:30: Κολωνία – Χόφενχαϊμ

Κολωνία – Χόφενχαϊμ Σάββατο 29/8, 20:00: Ραμάτ Γκαν – Χάποελ Μπερ Σεβά

Ραμάτ Γκαν – Χάποελ Μπερ Σεβά Κυριακή 30/8, 18:00: Ραπίντ Βιέννης – Στουρμ Γκρατς

Ραπίντ Βιέννης – Στουρμ Γκρατς Κυριακή 30/8, 18:15: Ρεν – Λε Μαν

Ρεν – Λε Μαν Κυριακή 30/8, 19:30: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Άντερλεχτ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Άντερλεχτ Κυριακή 30/8, 21:15: Βίτζεβ Λοτζ – Λεχ Πόζναν

Βίτζεβ Λοτζ – Λεχ Πόζναν Δευτέρα 31/8, 22:15: Μπενφίκα – Εστορίλ