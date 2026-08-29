ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Κόντρο για τις υπογραφές

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Κέναν Κόντρο στον ΟΦΗ, με τον Βόσνιο επιθετικό να βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο προκειμένου να περάσει απ’ τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο 33χρονος φορ αφίχθη στο Ηράκλειο την Παρασκευή (28/8), μετά την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στον ΟΦΗ και τη Φερεντσβάρος για την απόκτησή του. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο από τον ιατρικό έλεγχο, η κρητική ομάδα θα προχωρήσει και στην επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο Κόντρο αποτελούσε εδώ και αρκετό καιρό την πρώτη επιλογή του Χρήστου Κόντη για την κορυφή της επίθεσης.

Ο Κόντρο έχει εμπειρίες από διαφορετικά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας κι έχει περάσει, μεταξύ άλλων, απ’ τη Σοσιεδάδ, την Οσασούνα, την Αθλέτικ Μπιλμπάο, τη Βαγιαδολίδ και τη Σαραγόσα. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σαραγόσα από τη Φερεντσβάρος, καταγράφοντας 8 γκολ σε 34 συμμετοχές.

Στην καριέρα του έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση πρωταθλήματος στη Δανία με την Κοπεγχάγη, στην Ουγγαρία με τη Φερεντσβάρος, αλλά και το ισπανικό Super Cup με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί σε Μάιντς, Γκαζιαντέπ και Βίντι, με την παρουσία του στην τελευταία να ξεχωρίζει, καθώς είχε απολογισμό 44 τερμάτων σε 88 αγώνες.

Με την προσθήκη του Κόντρο, ο ΟΦΗ ενισχύει σημαντικά την επιθετική του γραμμή, προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν έμπειρο σέντερ φορ με παραστάσεις από αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

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