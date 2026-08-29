Κυριάκος Μητσοτάκης: Πάνω από 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός πριν από τις εκλογές

Τη βεβαιότητά του του ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κοζάνη.



Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, «το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω μετά βεβαιότητας ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ».

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου, σημείωσε ότι η «Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα», ενώ παράλληλα τόνισε ότι στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας θα δημιουργηθεί μία νέα ογκολογική μονάδα υποστήριξης ασθενών.

Προτεραιότητα το ΕΣΥ

«Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και εδώ, στην Κοζάνη, το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας αρχίζει να γίνεται ιδιαιτέρως ορατό», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιήθηκαν για αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση. Όπως πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν για την πλήρη αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο έχει ήδη εγκαινιαστεί, και πόροι από τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε για τη Δυτική Μακεδονία, θα αξιοποιηθούν για την πλήρη αναβάθμιση του παλιού κτιρίου του νοσοκομείου, ένα έργο το οποίο εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα».

Τόνισε δε τα εξής:

«Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης αλλά και την ενίσχυση όλων των υποδομών της ευρύτερης περιφέρειας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο εδώ στο Μαμάτσειο.

Και στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, στην Πτολεμαΐδα, θα δημιουργηθεί μία καινούργια ογκολογική μονάδα υποστήριξης ασθενών. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς μέχρι σήμερα οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν ανάγκη ογκολογικής περίθαλψης έπρεπε να κατευθυνθούν είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη.

Πολλά πράγματα γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούργιο νοσοκομείο κόσμημα το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες στην Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα».

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