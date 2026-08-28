Κουρτίνες στο σαλόνι: Οι ιδέες που αλλάζουν τον χώρο και τον κάνουν να δείχνει πιο κομψός

Οι κουρτίνες είναι ένα από εκείνα τα στοιχεία που αν και μπαίνουν στο τέλος της διακόσμησης, είναι ικανά να αλλάξουν ολόκληρη την εικόνα ενός σαλονιού. Δεν έχουν μόνο λειτουργικό ρόλο προσφέροντας ιδιωτικότητα και έλεγχο του φυσικού φωτός, αλλά παράλληλα επηρεάζουν τις αναλογίες, το ύψος και την ατμόσφαιρα του χώρου.

Το σωστό ύφασμα, το κατάλληλο μήκος και η σωστή τοποθέτηση μπορούν να κάνουν ένα μικρό σαλόνι να δείχνει πιο ψηλό ή ένα μεγάλο να αποκτήσει περισσότερη ζεστασιά. Γι’ αυτό και η επιλογή τους αξίζει περισσότερη σκέψη από ένα απλό «ποιο χρώμα ταιριάζει με τον καναπέ».

Τι πρέπει να προσέξουμε;

Λινές κουρτίνες για φυσικό και ανάλαφρο αποτέλεσμα







Το λινό είναι μία από τις πιο διαχρονικές επιλογές για το σαλόνι, ειδικά όταν ζητούμενο είναι μια αίσθηση φυσικότητας. Η ελαφρώς ακανόνιστη υφή του φιλτράρει το φως χωρίς να το αποκλείει εντελώς και δημιουργεί ένα απαλό, φωτεινό αποτέλεσμα. Οι off-white, εκρού και sand αποχρώσεις λειτουργούν ιδιαίτερα καλά σε σπίτια με ξύλο, ψάθα και φυσικές υφές, ενώ ένα πιο σκουρόχρωμο λινό μπορεί να δώσει περισσότερο την αίσθηση της θαλπωρής. Για ένα relaxed interior, οι κουρτίνες μπορούν να πέφτουν ελαφρώς και στο δάπεδο, δημιουργώντας μια πιο ανεπιτήδευτη εικόνα.

Sheer κουρτίνες για περισσότερο φως







Όταν ένα σαλόνι έχει όμορφο φυσικό φως, δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστεί πίσω από βαριά υφάσματα. Οι sheer κουρτίνες, από λεπτό βαμβάκι, λινό ή voile, επιτρέπουν στις ακτίνες του ήλιου να περνούν, ενώ παράλληλα δεν παύουν να δημιουργούν μια αίσθηση ιδιωτικότητας. Σε λευκό ή πολύ light μπεζ χρώμα, μπορούν να κάνουν έναν μικρό χώρο να δείχνει πιο φωτεινός και ανοιχτός. Μια ενδιαφέρουσα λύση είναι να συνδυαστούν με μία δεύτερη, πιο βαριά κουρτίνα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου του φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας και η επιλογή για περισσότερη ιδιωτικότητα το βράδυ.

Βελούδο για ένα πιο sophisticated σαλόνι

Για τα interiors που χρειάζονται περισσότερη ένταση, το βελούδο μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά. Η πυκνή υφή του απορροφά περισσότερο φως και προσθέτει αμέσως μια πιο πολυτελή αίσθηση στον χώρο. Ένα βαθύ πράσινο, burgundy, navy ή chocolate brown μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακό αποτέλεσμα σε ένα σαλόνι με ουδέτερους τοίχους. Δεν χρειάζεται όμως να χρησιμοποιηθεί και σε μεγάλη ποσότητα. Ακόμη και δύο βαριές βελούδινες κουρτίνες εκατέρωθεν ενός μεγάλου παραθύρου αρκούν για να δημιουργήσουν ένα πιο dramatic σημείο στον χώρο.

Κουρτίνες με μοτίβο για ένα πιο προσωπικό interior



Οι μονόχρωμες κουρτίνες είναι μία ασφαλής επιλογή, όμως ένα μοτίβο μπορεί να δώσει πολύ περισσότερο χαρακτήρα. Floral, botanical ή γεωμετρικά σχέδια μπορούν να λειτουργήσουν ως συνέχεια των χρωμάτων που υπάρχουν ήδη στο σαλόνι. Το μυστικό είναι να μην προστεθεί ένα εντελώς άσχετο pattern. Ένα floral ύφασμα σε αποχρώσεις που επαναλαμβάνονται στα μαξιλάρια ή στο χαλί δημιουργεί συνοχή, χωρίς να μοιάζει υπερβολικά «ταιριαστό». Σε ένα κατά τα άλλα ήσυχο δωμάτιο, οι patterned κουρτίνες μπορούν μάλιστα να αποτελέσουν το βασικό διακοσμητικό στοιχείο.

Κουρτίνες από το δάπεδο μέχρι την οροφή



Ένα από τα πιο αποτελεσματικά tricks για να δείξει το σαλόνι μας ψηλότερο είναι η τοποθέτηση του κουρτινόξυλου αρκετά ψηλά. Αντί να ξεκινά ακριβώς πάνω από το παράθυρο, μπορεί να τοποθετηθεί πιο κοντά στην οροφή, με τις κουρτίνες να φτάνουν μέχρι το δάπεδο. Η κάθετη γραμμή που δημιουργείται οδηγεί το βλέμμα προς τα πάνω και ενισχύει την αίσθηση του ύψους. Σε μικρά δωμάτια, μια μακριά κουρτίνα σε ανοιχτή απόχρωση μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσματικά από ένα κοντό στόρι ή μια κουρτίνα που σταματά ακριβώς κάτω από το παράθυρο.

Η σωστή κουρτίνα ξεκινά από τις σωστές διαστάσεις



Όσο όμορφο κι αν είναι το ύφασμα, η λάθος διάστασή του μπορεί να καταστρέψει το αποτέλεσμα. Οι κουρτίνες που είναι πολύ κοντές κάνουν το παράθυρο να δείχνει μικρότερο, ενώ ένα υπερβολικά στενό ύφασμα δεν δημιουργεί την απαραίτητη πλούσια πτώση. Ιδανικά, το κουρτινόξυλο πρέπει να είναι αρκετά φαρδύ ώστε οι κουρτίνες να ανοίγουν πέρα από το πλαίσιο του παραθύρου. Έτσι, όταν είναι ανοιχτές, δεν περιορίζουν το φυσικό φως και το παράθυρο δείχνει μεγαλύτερο. Το μήκος μέχρι το δάπεδο είναι συνήθως η πιο κομψή επιλογή, ενώ η ποσότητα του υφάσματος χρειάζεται να υπολογίζεται ώστε να δημιουργούνται όμορφες πτυχώσεις όταν οι κουρτίνες είναι κλειστές.

πηγή: glow.gr

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