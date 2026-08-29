Σιδηρόδρομος: Ανοιχτό το ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων

Ανοιχτό παραμένει, τρία και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, το κρίσιμο ζήτημα της πυραντοχής των καθισμάτων και συνολικά της πυρασφάλειας των επιβατικών συρμών.

Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η οποία πριν λίγες ημέρες επέβαλε πρόστιμα - χάδι συνολικού ύψους 120.000 ευρώ στην Hellenic Train, τα οποία βασίζονταν όμως σε ένα σκεπτικό - καταπέλτη, κρατά ανοιχτή την υπόθεση ύστερα από το αίτημα των οικογενειών των θυμάτων για έκτακτα μέτρα.

Παρόλο που ακόμα δεν έχει δοθεί ξεκάθαρη απάντηση για το εάν το τροχαίο υλικό που εξακολουθεί να μεταφέρει καθημερινά πλήθος επιβατών πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς, προχωρά σε νέα διαδικασία ακρόασης της Hellenic Trainκαι των δέκα συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τα οποία με επικεφαλής τον δικηγόρο και πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλο είχαν ζητήσει από τον περασμένο Μάιο τη λήψη έκτακτων μέτρων.

Η εξέλιξη έρχεται αφού η ίδια η ΡΑΣ έχει ήδη καταγράψει σοβαρές ελλείψεις στην τεκμηρίωση των εργασιών συντήρησης, στην πιστοποίηση και ιχνηλασιμότητα των υλικών, αλλά και στην τήρηση των απαιτήσεων που αφορούν τα καθίσματα και την πυροπροστασία με τη νέα ακρόαση να έχει οριστεί για την Τεταρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Τι είχε ήδη διαπιστώσει η ΡΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια της ΡΑΣ, με την απόφαση 65/2026 της 10ης Αυγούστου, είχε ήδη ανοίξει έναν ιδιαίτερα βαρύ φάκελο για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται και κυρίως τεκμηριώνονται οι εργασίες συντήρησης στο επιβατικό τροχαίο υλικό, ενώ επέβαλε στη Hellenic Train:

πρόστιμο 100.000 ευρώ, για παραβάσεις που συνδέονται με τη συντήρηση των οχημάτων και τις απαιτήσεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/779,



και επιπλέον πρόστιμο 20.000 ευρώ, για παραβάσεις σε τέσσερις διαδικασίες του Συστήματος Συντήρησης Τροχαίου Υλικού.

Η Αρχή διαπίστωσε προβλήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τις διαδικασίες που εφαρμόζονται, την αξιολόγηση προμηθευτών, την τήρηση των τεχνικών φακέλων, τους κανόνες ασφαλείας και την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα της ιχνηλασιμότητας, δηλαδή, της δυνατότητας να αποδεικνύεται με τρόπο σαφή και ελέγξιμο ποιο υλικό χρησιμοποιήθηκε, σε ποιο όχημα, για ποια εργασία συντήρησης και με ποια τεχνική προδιαγραφή.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει η απόφαση, η τεκμηρίωση που προσκομίστηκε δεν αρκεί για να διασφαλίσει αυτή την αλυσίδα πληροφορίας με τη ΡΑΣ να διαπιστώνει τρία ουσιώδη προβλήματα και συγκεκριμένα:

- Δεν αποδεικνύεται επαρκώς η δυνατότητα παρακολούθησης των ίδιων των δραστηριοτήτων συντήρησης.

- Δεν προκύπτει ένα οργανωμένο σύστημα που να επιτρέπει την πλήρη παρακολούθηση των πληροφοριών που σχετίζονται με τη συντήρηση.

- Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ότι τα ανταλλακτικά και τα υλικά χρησιμοποιούνται ακριβώς όπως προβλέπουν οι εντολές συντήρησης, οι προδιαγραφές των κατασκευαστών και η ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Αρχή σημειώνει ότι δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς η απαιτούμενη ιχνηλασιμότητα των εγγράφων ασφαλείας για το σύνολο των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στη συντήρηση των μισθωμένων επιβαταμαξών. Παράλληλα, εντοπίζονται ζητήματα συμμόρφωσης με τις προβλέψεις που αφορούν καθίσματα και πυροπροστασία στο πλαίσιο των Προγραμματικών Συμβάσεων 41α και 41β.

Αν και το σκεπτικό και αυτής της απόφασης είναι κόλαφος, δεν απαντά το κρίσιμο ερώτημα εάν είναι τα τρένα που κυκλοφορούν σήμερα επαρκώς προστατευμένα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

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Τι μέτρα ζήτησε από την εταιρεία

Αντ’ αυτού ζητά από την εταιρεία λειτουργίας του επιβατικού σιδηροδρόμου τη λήψη συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων βάζοντας στο κάδρο και τους... επιβάτες, οι οποίοι καλούνται να αναπτύξουν κουλτούρα ασφαλείας.

Η Αρχή καλεί την εταιρεία να διαθέσει βελτιωμένη διαδικασία που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των πληροφοριών σχετικά με τη συντήρηση των καθισμάτων και των υλικών που χρησιμοποιούνται, ενώ ζητά την εφαρμογή άμεσων μέτρων ενίσχυσης της πυρασφάλειας και την καλλιέργεια κουλτούρας ασφαλείας τόσο στο προσωπικό όσο και στους επιβάτες. Η Hellenic Train καλείται επίσης να υποβάλει, μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης, σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων παρεμβάσεων.

Σε δεύτερο επίπεδο, η ΡΑΣ ζητά πλήρη εφαρμογή των προβλέψεων για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, με ειδική αναφορά στο σενάριο «Πυρκαγιά σε Αμαξοστοιχία».

Τα υφιστάμενα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης πρέπει να επανεξεταστούν και, όπου χρειάζεται, να τροποποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από την τραγωδία των Τεμπών, όπως αναφέρεται. Επιπλέον, το συγκεκριμένο σχέδιο πρέπει να δοκιμάζεται σε ετήσια βάση, με διαφορετικά σενάρια και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο κατάλογος της ΡΑΣ χωρίζει τις παρεμβάσεις σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες. Στα άμεσα μέτρα περιλαμβάνονται η απομάκρυνση μη αναγκαίων εύφλεκτων υλικών, η προσθήκη επιπλέον πυροσβεστήρων, η έκτακτη συντήρηση των μέσων ασφαλείας, η θέσπιση προτύπων εκπαίδευσης του προσωπικού και η πιθανή μείωση των χρονικών διαστημάτων μεταξύ επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης.

Στην κατηγορία των υλικών που θα μπορούσαν να απομακρυνθούν περιλαμβάνονται ενδεικτικά κουρτινάκια, ελαφρά διαχωριστικά, αφαιρούμενα μαξιλάρια, κουβέρτες, πλαστικοί κάδοι και άλλα κινητά στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν ως καύσιμη ύλη.

Στα μεσοπρόθεσμα μέτρα η ΡΑΣ εισηγείται αντικατάσταση των καθισμάτων και του λοιπού εξοπλισμού με νέο, ο οποίος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 45545 χωρίς ωστόσο να θέτει ένα χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης, καθώς αναφέρει πως οι αλλαγές αυτές «απαιτούν σημαντική επένδυση». Η εν λόγω παρέμβαση συνδέεται, πάντως, και με τη σύσταση ασφαλείας του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που εκδόθηκε μετά τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Τα νέα καθίσματα, σύμφωνα με τις τεχνικές κατευθύνσεις, θα πρέπει να περιορίζουν τις εσοχές και τα σημεία όπου μπορεί να συγκεντρώνονται εύφλεκτα σκουπίδια, ιδιαίτερα κάτω από το κάθισμα, και να επιτρέπουν τον εύκολο καθαρισμό τους.

Εισηγείται ακόμη αλλαγές στα ράφια αποσκευών, ώστε να υπάρχει καλύτερη ορατότητα από κάτω και να μπορεί να εντοπιστεί γρηγορότερα ένα περιστατικό, όπως για παράδειγμα υπερθέρμανση μιας μπαταρίας ή ενός powerbank. Προτείνεται επίσης η εγκατάσταση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με καπάκι ή άλλων κατάλληλων πυράντοχων κατασκευών.

Στον ευρύτερο σχεδιασμό περιλαμβάνονται ακόμη ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ανακοινώσεων, του κλιματισμού και εξαερισμού και των συστημάτων αναγγελίας κινδύνου.

πηγή: ethnos.gr

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