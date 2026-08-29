Οι ΗΠΑ παίρνουν υπό τον έλεγχό τους το πετρέλαιο της Βενεζουέλας - Συμφωνία «μαμούθ» για 65 δισ. βαρέλια

Οι ΗΠΑ πρόκειται να αποκτήσουν τον έλεγχο τεράστιου μέρους του πετρελαϊκού πλούτου της Βενεζουέλας, σε μια πρωτοφανή κίνηση η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία πετρελαίου στον κόσμο βάσει αποθεμάτων και θα εξσφαλίσει στην Ουάσιγκτον πετρέλαιο για τις επόμενες δεκαετίες.

Η Ουάσιγκτον και το Καράκας ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία, με την οποία εκχωρείται στις ΗΠΑ ο πλειοψηφικός έλεγχος στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισ. βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

«Αυτή η ιστορική συμφωνία υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, αυξάνει σημαντικά την προσφορά πετρελαίου μας και θα μειώσει ουσιαστικά τις τιμές των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η συμφωνία αυτή «δεν θα κοστίσει τίποτα στους αμερικανούς φορολογούμενους».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η συμφωνία κλείστηκε «σε στενή συνεργασία» με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ και όμιλο «ιδιωτικών εταιρειών».

Το Καράκας επιβεβαίωσε πως υπέγραψε «ιστορική» πετρελαϊκή συμφωνία με την Ουάσιγκτον, με την Ροντρίγκεζ να τονίζει πως «ευχαριστεί θερμά» τον Αμερικανό ομόλογό της, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία προβλέπει την «ανάπτυξη 17 στρατηγικών κοιτασμάτων», που περιέχουν δυνητικά ως και «65 δισ. βαρέλια πετρελαίου», και θα έχει αποτέλεσμα «επένδυση 100 και πλέον δισ. δολαρίων» στη χώρα και «φορολογικά έσοδα υψηλότερα από 209 δισ. για το κράτος».

«Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν όχι μόνο στην ανάκαμψη και τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας μας, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, στην ενεργειακή ασφάλεια του ημισφαιρίου μας και σε μεγαλύτερη ισορροπία στις διεθνείς αγορές», δήλωσε η ίδια.

«Για τον λαό της Βενεζουέλας, η συμφωνία αυτή θα προσελκύσει σχεδόν 100 δισ. δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας» της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε εξάλλου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

This deal is a huge win for both the American and Venezuelan people.







It demonstrates how President Trump's bold foreign policy is driving America First wins: securing stable reserves and low-cost oil in our Hemisphere and lowering gas prices here at home.







For the Venezuelan… https://t.co/SMSRYGWmVb — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 28, 2026

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συμφωνία για το πετρέλαιο «τεράστια νίκη τόσο για τον αμερικανικό όσο και για τον βενεζουελανό λαό».

Η συμφωνία φαίνεται να παρέχει στις ΗΠΑ τον άμεσο έλεγχο επί των κυρίαρχων εθνικών πόρων μιας ξένης χώρας. Ωστόσο, ελάχιστες λεπτομέρειες δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ούτε έχει δημοσιοποιηθεί το επίσημο κείμενο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Βάσει της συμφωνίας, η αμερικανική κυβέρνηση θα διατηρήσει τον έλεγχο του 55% μιας κοινοπραξίας με έναν «έμπειρο ιδιώτη διαχειριστή στη Βενεζουέλα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News.

Η κοινοπραξία θα διαθέτει συμβάσεις παραχώρησης διάρκειας 100 ετών για τα πεδία με συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα της τάξης των 65 δισ. βαρελιών, σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Η νέα οντότητα θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εταιρικό κάτοχο αποδεδειγμένων αποθεμάτων μετά τη Saudi Aramco, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Image

Η παραγωγή από το νέο εγχείρημα θα συμβάλει στην προμήθεια πετρελαίου με τιμή κόστους, θα ενισχύσει την αναπλήρωση του στρατηγικού αποθέματος πετρελαίου των ΗΠΑ και θα βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών του αμερικανικού στρατού, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η συμφωνία ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικές και συνταγματικές προκλήσεις στη Βενεζουέλα.

Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο συνιστά μια πρωτοφανή παρέμβαση στην οικονομία μιας χώρας της Νότιας Αμερικής —την οποία ο Τραμπ είχε κάποτε αποκαλέσει 51η πολιτεία των ΗΠΑ—, παραπέμποντας στον βρετανικό έλεγχο των πετρελαιοπηγών του Ιράν και στον διαμοιρασμό των ιρακινών πόρων μεταξύ ΗΠΑ και ευρωπαϊκών κρατών πριν από έναν αιώνα, σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Πρόκειται επίσης για μια κίνηση που δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη, μια κίνηση που ενδέχεται να είναι ευάλωτη σε νομικές αμφισβητήσεις και πολιτικές μεταβολές στην Ουάσιγκτον. Δεν είναι σαφές αν η διευθέτηση του Τραμπ θα γινόταν πλήρως αποδεκτή από έναν μελλοντικό Αμερικανό πρόεδρο, ούτε πώς θα μπορούσε να αντέξει σε τυχόν μελλοντικές πολιτικές αναταράξεις στη Βενεζουέλα, προσθέτει το αμερικανικό πρακρορείο.

Τα αποθέματα της Βενεζουέλας

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει τα αποθέματα της Βενεζουέλας μετά την σύλληψη φέτος από τις ΗΠΑ του ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, ο Τραμπ δέχεται πιέσεις να συγκρατήσει τις εγχώριες τιμές της βενζίνης, οι οποίες σημείωσαν απότομη άνοδο εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη — υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια. Όμως η παραγωγή της παραμένει συγκριτικά περιορισμένη το τρέχον διάστημα.

Αν και η παραγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας έχει αυξηθεί φέτος, η χώρα άντλησε μόλις 1,16 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Ιούλιο, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg. Η ποσότητα αυτή είναι μικρότερη από το μισό της παραγωγής πριν από μία δεκαετία, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αποχώρηση πολλών δυτικών ενεργειακών εταιρειών, καθώς και τα χρόνια υποεπένδυσης και διαφθοράς που άφησαν τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας σε κατάσταση διάλυσης.

Παράλληλα, τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1982, κατά δεδομένα της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφόρησης για την ενέργεια (EIA).

Η Ουάσιγκτον δεσμεύτηκε να αποδεσμεύσει προοδευτικά 172 εκατ. βαρέλια από τα 415 εκατ. που διέθετε στα SPR στα τέλη Φεβρουαρίου, προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα εξαιτίας της διατάραξης του εφοδιασμού και της ανόδου των τιμών του πετρελαίου έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρωσικό drone έπληξε αποθήκη εκρηκτικών κοντά στο Κίεβο, πάνω από 200 κάτοικοι απομακρύνθηκαν

Γαλλία: 8 στα 10 ζυμαρικά εντοπίστηκαν με κάδμιο



