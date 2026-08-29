Η κλήρωση της Super League 2 - Όλο το πρόγραμμα της σεζόν

Στους ρυθμούς της νέας αγωνιστικής περιόδου μπαίνει και η Super League 2, καθώς το βράδυ της Παρασκευής (28/08) πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026/27.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο γκολφ της Γλυφάδας, με τον πρόεδρο της διοργανώτριας, Πέτρο Μαρτσούκο, να γνωστοποιεί δύο σημαντικές συμφωνίες που αφορούν το μέλλον της κατηγορίας. Πρόκειται για την τριετή συμφωνία με χορηγό στοιχηματικής εταιρίας για την ονοματοδοσία του πρωταθλήματος, αλλά και τη συνεργασία με την ΕΡΤ για την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων για τα επόμενα τρία χρόνια.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας επιφύλαξε από νωρίς ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζευγάρι, καθώς ο ΠΑΟΚ Β θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό Β. Σημαντικό παιχνίδι προέκυψε και στη Θεσσαλία, όπου η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Για την αποφυγή προβλημάτων που σχετίζονται με ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν κοινή έδρα, Μαρκό, Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β έλαβαν ειδικό κλειδάριθμο. Παράλληλα, ειδικό κλειδάριθμο ζήτησαν και οι Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας και ΠΑΣ Πύργος, με αποτέλεσμα να αγωνιστούν εκτός έδρας στις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο γγΑ Γιώργος Μαυρωτάς, καθώς και η αναπληρώτρια πρόεδρος της Super League, Κάτια Κοξένογλου. Οι επίσημοι που συμμετείχαν στην εκδήλωση στάθηκαν στην προσπάθεια για την περαιτέρω αναβάθμιση και ενίσχυση της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας.

Από την πλευρά του Πέτρος Μαρτσούκος αναφέρθηκε στη συμφωνία με την ΕΡΤ, ενώ έθεσε παράλληλα και το ζήτημα της περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματικών κατηγοριών μέσω των εσόδων από τη φορολογία του στοιχήματος. Η σέντρα στο νέο πρωτάθλημα έχει προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου. Με βάση το σύστημα διεξαγωγής, οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης θα εξασφαλίσουν την άνοδο στη Super League, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στη Γ' Εθνική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Super League 2 έχει ως εξής:



1η Αγωνιστική / 16η



Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β



Μαρκό - Πανσερραϊκός



Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς



Athens Kallithea - Νίκη Βόλου



ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας



ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β



Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος



Πανθρακικός - ΠΑΣ Πύργος

2η Αγωνιστική / 17η



Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης Β



Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς



Μαρκό - Athens Kallithea



Ελλάς Σύρου - Αναγέννηση Καρδίτσας



Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β



ΑΕΛ - Ζάκυνθος



Πανθρακικός - ΠΑΟΚ Β



Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Πύργος

3η Αγωνιστική / 18η



Αστέρας Τρίπολης Β - Απόλλων Καλαμαριάς



Athens Kallithea - Πανσερραϊκός



Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος



Ολυμπιακός Β - Μαρκό



Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου



Πανθρακικός - Νίκη Βόλου



ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ



ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης

4η Αγωνιστική / 19η



Athens Kallithea - Αστέρας Τρίπολης Β



Απόλλων Καλαμαριάς - Αναγέννηση Καρδίτσας



Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β



Πανιώνιος - Ζάκυνθος



Μαρκό - Πανθρακικός



Ελλάς Σύρου - ΠΑΣ Πύργος



Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης



ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β

5η Αγωνιστική / 20ή



Αστέρας Τρίπολης Β - Αναγέννηση Καρδίτσας



Ολυμπιακός Β - Athens Kallithea



Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς



Πανθρακικός - Πανσερραϊκός



ΠΑΣ Πύργος - Πανιώνιος



Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό



ΠΑΟΚ Β - Ελλάς Σύρου



Νίκη Βόλου - ΑΕΛ

6η Αγωνιστική / 21η



Ολυμπιακός Β - Αστέρας Τρίπολης Β



Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος



Athens Kallithea - Πανθρακικός



Απόλλων Καλαμαριάς - ΠΑΣ Πύργος



Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης



Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β



Μαρκό - ΑΕΛ



Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου

7η Αγωνιστική / 22η



Αστέρας Τρίπολης Β - Ζάκυνθος



Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β



ΠΑΣ Πύργος - Αναγέννηση Καρδίτσας



Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea



ΠΑΟΚ Β - Απόλλων Καλαμαριάς



ΑΕΛ - Πανσερραϊκός



Νίκη Βόλου - Πανιώνιος



Μαρκό - Ελλάς Σύρου

8η Αγωνιστική / 23η



Πανθρακικός - Αστέρας Τρίπολης Β



Ζάκυνθος - ΠΑΣ Πύργος



Ολυμπιακός Β - Νέστος Χρυσούπολης



Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β



Athens Kallithea - ΑΕΛ



Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου



Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου



Πανιώνιος - Μαρκό

9η Αγωνιστική / 24η



Αστέρας Τρίπολης Β - ΠΑΣ Πύργος



Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός



ΠΑΟΚ Β - Ζάκυνθος



ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β



Νίκη Βόλου - Αναγέννηση Καρδίτσας



Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea



Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς



Πανιώνιος - Πανσερραϊκός

10η Αγωνιστική / 25η



Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Τρίπολης Β



ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β



Πανθρακικός - ΑΕΛ



Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου



Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου



Αναγέννηση Καρδίτσας - Μαρκό



Athens Kallithea - Πανιώνιος



Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός

11η Αγωνιστική / 26η



Αστέρας Τρίπολης Β - ΠΑΟΚ Β



ΑΕΛ - Νέστος Χρυσούπολης



Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Πύργος



Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός



Μαρκό - Ζάκυνθος



Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β



Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας



Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea

12η Αγωνιστική / 27η



ΑΕΛ - Αστέρας Τρίπολης Β



ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου



Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου



ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό



Πανθρακικός - Πανιώνιος



Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός



Ολυμπιακός Β - Απόλλων Καλαμαριάς



Αναγέννηση Καρδίτσας - Athens Kallithea

13η Αγωνιστική / 28η



Αστέρας Τρίπολης Β - Νίκη Βόλου



Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ



Μαρκό - ΠΑΟΚ Β



Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης



Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Πύργος



Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός



Athens Kallithea - Ζάκυνθος



Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β

14η Αγωνιστική / 29η



Ελλάς Σύρου - Αστέρας Τρίπολης Β



Νίκη Βόλου - Μαρκό



ΑΕΛ - Πανιώνιος



ΠΑΟΚ Β - Πανσερραϊκός



Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς



ΠΑΣ Πύργος - Athens Kallithea



Πανθρακικός - Αναγέννηση Καρδίτσας



Ζάκυνθος - Ολυμπιακός Β

15η Αγωνιστική / 30ή



Αστέρας Τρίπολης Β - Μαρκό



Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου



Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου



Απόλλων Καλαμαριάς - ΑΕΛ



Athens Kallithea - ΠΑΟΚ Β



Αναγέννηση Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης



Ολυμπιακός Β - ΠΑΣ Πύργος



Ζάκυνθος - Πανθρακικός