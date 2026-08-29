Ιός του Δυτικού Νείλου: Στο Ρέθυμνο το πρώτο εγχώριο κρούσμα

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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου νοσηλεύεται μια 63χρονη γυναίκα, η οποία όπως επιβεβαιώθηκε από τα εργαστηριακά ευρήματα έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η γυναίκα δεν έχει διασωληνωθεί, και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Πρόκειται για το πρώτο εγχώριο κρούσμα του ιού Δυτικού Νείλου στο νησί, καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα δεν είχε ταξιδέψει εκτός Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι στη ΜΕΘ του Βενιζελείου νοσηλεύεται διασωληνωμένος και ο 75χρονος ο οποίος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Αττική, όπου διαμένει και ταξιδεύοντας στην Κρήτη παρουσίασε συμπτώματα.

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