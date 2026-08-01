Ηράκλειο: Στα όριά τους οι πολίτες με τις διακοπές ρεύματος... λόγω υγρασίας

Οργή και αγανάκτηση για τις απροειδοποίητες διακοπές ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το θέμα απασχολεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, με τους καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να διαμαρτύρονται έντονα και τον ΔΕΔΔΗΕ να απαντά ότι οι διακοπές οφείλονται στην υγρασία.

Όπως έγραψε το ekriti οι απροειδοποίητες διακοπές ρεύματος δεν βυθίζουν μόνο στο σκοτάδι ολόκληρες περιοχές, αλλά προκαλούν πρόβλήματα και σε γεωτρήσεις με αποτέλεσμα διακοπές και στην υδροδότηση μέσα στο καλοκαίρι!

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις καταναλωτών που έκαναν... το λάθος να έχουν τριφασικό ρεύμα, και είδαν καινούριες ηλεκτρικές συσκευές αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ να καταστρέφονται εξαιτίας των διακοπών στην ηλεκτροδότηση. Όπως η περιπτωση πολίτη από την Ανώπολη του Δήμου Χερσονήσου ο οποίος όπως καταγγέλλει στο ekriti, την περασμένη Τετάρτη το σπίτι του, όπως και σχεδόν όλος ο Δήμος βυθίστηκε στο σκοτάδι!

Τότε ήταν που 4 κλιματιστικά, καταγραφικό, ενισχυτής και μία ολοκαίνουρια τηλεόραση τέθηκαν εκτός λειτουργίας… για πάντα.

Υπέβαλε ηλεκτρονικά αίτηση για αποζημίωση. Ωστόσο όπως ενημερώθηκε, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν αποζημιώνει… αν το πρόβλημα προκλήθηκε από... μετασχηματιστή, ενώ το ποσό της αποζημίωσης δεν θα ξεπερνά τα 600 ευρώ!

Εύλογα προκύπτουν ερωτήματα και για το μικρό ύψος της αποζημίωσης σε σχέση με την πραγματική ζημιά που υπέστη ο καταναλωτής, την ταλαιπωρία και την ψυχική οδύνη στην οποία υπεβλήθη χωρίς να φέρει καμία ευθύνη, την ώρα που πληρώνει αδρά κάθε μήνα για το αυτονόητο: να έχει ρεύμα και να μην καταστρέφεται η περιουσία του όταν ... η υγρασία το κόβει!