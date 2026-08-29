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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League - 2η αγωνιστική: Αυλαία σήμερα σε Βόλο και Αγρίνιο - Την Κυριακή το Άρης - ΟΦΗ

ΟΦΗ ΑΡΗΣ
clock 08:00 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η 2η αγωνιστική της  Super League 2026/27 βρίσκεται προ των πυλών, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται από νωρίς. Μετά τα πρώτα δείγματα της πρεμιέρας, οι ομάδες μπαίνουν ξανά στη μάχη, αναζητώντας βαθμούς, αγωνιστικό ρυθμό και καλύτερη εικόνα. Ο ΟΦΗ με Ευρωπαϊκό αέρα θα επιδιώξει την Κυριακή να φύγει και εφέτος νικητής από το Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα αντιμετωπίσει (30/8-19:30) τον Άρη.

Η αγωνιστική ανοίγει το Σάββατο 29 Αυγούστου  με τις αναμετρήσεις Βόλος – Ηρακλής (19:30) και  Παναιτωλικός – Καλαμάτα (21:30)

Το πρόγραμμα : 

Σάββατο 29/8: Βόλος – Ηρακλής (19:30), Παναιτωλικός – Καλαμάτα (21:30)

Κυριακή 30/8: Άρης – ΟΦΗ (19:30), Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (20:15), Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (21:00), Κηφισιά – ΑΕΚ (21:00)

Δευτέρα 31/8: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (19:30) 

Θέση    Ομάδα    Βαθμοί

1    ΑΕΚ    3

2    ΠΑΟΚ    3

3    ΟΦΗ    3

4    Παναιτωλικός    3

5    Άρης    3

6    Ολυμπιακός    3

7    Παναθηναϊκός*    0

8    Κηφισιά*    0

9    Καλαμάτα    0

10    Ατρόμητος    0

11    Αστέρας AKTOR    0

12    Βόλος    0

13    Ηρακλής    0

14    Λεβαδειακός    0

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