Super League - 2η αγωνιστική: Αυλαία σήμερα σε Βόλο και Αγρίνιο - Την Κυριακή το Άρης - ΟΦΗ

Η 2η αγωνιστική της Super League 2026/27 βρίσκεται προ των πυλών, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται από νωρίς. Μετά τα πρώτα δείγματα της πρεμιέρας, οι ομάδες μπαίνουν ξανά στη μάχη, αναζητώντας βαθμούς, αγωνιστικό ρυθμό και καλύτερη εικόνα. Ο ΟΦΗ με Ευρωπαϊκό αέρα θα επιδιώξει την Κυριακή να φύγει και εφέτος νικητής από το Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα αντιμετωπίσει (30/8-19:30) τον Άρη.

Η αγωνιστική ανοίγει το Σάββατο 29 Αυγούστου με τις αναμετρήσεις Βόλος – Ηρακλής (19:30) και Παναιτωλικός – Καλαμάτα (21:30)

Το πρόγραμμα :

Σάββατο 29/8: Βόλος – Ηρακλής (19:30), Παναιτωλικός – Καλαμάτα (21:30)



Κυριακή 30/8: Άρης – ΟΦΗ (19:30), Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (20:15), Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (21:00), Κηφισιά – ΑΕΚ (21:00)



Δευτέρα 31/8: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (19:30)

Θέση Ομάδα Βαθμοί



1 ΑΕΚ 3



2 ΠΑΟΚ 3



3 ΟΦΗ 3



4 Παναιτωλικός 3



5 Άρης 3



6 Ολυμπιακός 3



7 Παναθηναϊκός* 0



8 Κηφισιά* 0



9 Καλαμάτα 0



10 Ατρόμητος 0



11 Αστέρας AKTOR 0



12 Βόλος 0



13 Ηρακλής 0



14 Λεβαδειακός 0

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