Super League - 2η αγωνιστική: Αυλαία σήμερα σε Βόλο και Αγρίνιο - Την Κυριακή το Άρης - ΟΦΗ

Η 2η αγωνιστική της Super League 2026/27 βρίσκεται προ των πυλών, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται από νωρίς. Μετά τα πρώτα δείγματα της πρεμιέρας, οι ομάδες μπαίνουν ξανά στη μάχη, αναζητώντας βαθμούς, αγωνιστικό ρυθμό και καλύτερη εικόνα. Ο ΟΦΗ με Ευρωπαϊκό αέρα θα επιδιώξει την Κυριακή να φύγει και εφέτος νικητής από το Κλεάνθης Βικελίδης, όπου θα αντιμετωπίσει (30/8-19:30) τον Άρη.
Η αγωνιστική ανοίγει το Σάββατο 29 Αυγούστου με τις αναμετρήσεις Βόλος – Ηρακλής (19:30) και Παναιτωλικός – Καλαμάτα (21:30)
Το πρόγραμμα :
Σάββατο 29/8: Βόλος – Ηρακλής (19:30), Παναιτωλικός – Καλαμάτα (21:30)
Κυριακή 30/8: Άρης – ΟΦΗ (19:30), Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (20:15), Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός (21:00), Κηφισιά – ΑΕΚ (21:00)
Δευτέρα 31/8: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (19:30)
Θέση Ομάδα Βαθμοί
1 ΑΕΚ 3
2 ΠΑΟΚ 3
3 ΟΦΗ 3
4 Παναιτωλικός 3
5 Άρης 3
6 Ολυμπιακός 3
7 Παναθηναϊκός* 0
8 Κηφισιά* 0
9 Καλαμάτα 0
10 Ατρόμητος 0
11 Αστέρας AKTOR 0
12 Βόλος 0
13 Ηρακλής 0
14 Λεβαδειακός 0
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