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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Bundesliga: Πρεμέρα με... πεντάρα για την Μπάγερν επί της Στουτγκάρδης (βίντεο)

μπαγερν
clock 07:45 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η εφετινή Bundesliga ξεκίνησε με τον τρόπο που... ολοκληρώθηκε και η προηγούμενη: Με «μηνύματα» απόλυτης κυριαρχίας της Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί συνέτριψαν με 5-1 την Στουτγκάρδη στην "Allianz Arena" στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία του νέου πρωταθλήματος της Γερμανίας κι έδειξαν πως είναι και φέτος το μεγάλο φαβορί για την κούπα.

Η Μπάγερν προηγήθηκε στο 21' με καρφωτή κεφαλιά του Ουπαμεκανό. Στο 52' οι φιλοξενούμενοι έκαναν το... λάθος να ισοφαρίσουν με τον Βάγκνομαν και πέντε λεπτά μετά, το σκορ πήγε στο 3-1 χάρις σε ένα τέρμα του Ολίσε (55') και το αυτογκόλ του Βάγκνομαν (57'). Ο Πάβλοβιτς στο 82' και ο Ντίαζ στο 90'+2' έβαλαν τις τελικές «πινελιές» στο ματς για την ομάδα του Κομπανί, που μπήκε στο πρωτάθλημα με το πόδι στο... γκάζι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 1η αγωνιστική της Bundesliga:



Μπάγερν Μονάχου - Στουτγκάρδη     5-1

(21' Ουπαμεκανό, 55' Ολίσε, 57' αυτ. Βάγκνομαν, 82' Πάβλοβιτς, 90'+2' Ντίαζ - 52' Βάγκνομαν)

 

Λειψία - Γκλάντμπαχ              29/08

Μάιντς - Πάντερμπορν             29/08

Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρ.  29/08

Κολωνία - Χόφενχαϊμ              29/08

Έλβερσμπεργκ - Λεβερκούζεν       29/08

Ντόρτμουντ - Αμβούργο            29/08

Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης     30/08

Άουγκσμπουργκ - Σάλκε            30/08

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