Κρήτη: Κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σε όλο το νησί - Πυρετώδεις προετοιμασίες ενόψει της 3ης του Σεπτέμβρη

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Απόβαση κάνει το ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, προκειμένου να γιορτάσει στη Μεγαλόνησο την ιδρυτική του διακήρυξη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ βγαίνει εκτός Αττικής για έναν τέτοιο σκοπό και η φιλοδοξία της Χαριλάου Τρικούπη είναι να γίνει μία μεγάλη καμπάνια, που θα στείλει μήνυμα νίκης και ανατροπής σε όλη τη χώρα.

Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη θα επισκεφτούν την Κρήτη και θα συμμετάσχουν σε δράσεις, με στόχο την επαφή με την κοινωνία.

Ενόψει της πολιτικής εκδήλωσης για τον εορτασμό της 3ης Σεπτέμβρη, που θα πραγματοποιηθεί στις 19.30 στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη, από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου κλιμάκια με Βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

– ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8

Επικεφαλής κλιμακίου: Τσίμαρης Ιωάννης, Βατσινά Ελένη, Παρασύρης Φραγκίσκος

10:00 Αγορά και τοπικά καταστήματα Καμινίων

18:00 Στα χωριά των δημοτικών ενοτήτων Τεμένους και Παλιανής

– ΤΡΙΤΗ 1/9

Επικεφαλής κλιμακίου: Λιακούλη Ευαγγελία, Βατσινά Ελένη, Παρασύρης Φραγκίσκος, Κουκουδάκη Μάρα

10:00 Αγορά και τοπικά καταστήματα Αλικαρνασσού

12:00 Σύσκεψη για θέματα δικαιοσύνης στον Δικηγορικό Σύλλογο

18:00 Επίσκεψη στο Γάζι και χωριά του δήμου Μαλεβιζίου

– ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9

Επικεφαλής κλιμακίου: Διαμαντοπούλου Άννα, Παραστατίδης Στέφανος, Χρηστίδης Παύλος, Βατσινά Ελένη, Παρασύρης Φραγκίσκος, Μαρκογιαννάκη Όλγα

10:00 Αγορά και τοπικά καταστήματα Ατσαλένιου

12:00 Συνάντηση με Πρόεδρο και Δ.Σ. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και τις πρυτανικές αρχές Πανεπιστημίου Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ, Πολυτεχνείου

14:30 Συνάντηση με Διευθυντές Εκπαίδευσης, Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

-ΠΕΜΠΤΗ 3/9

Συμμετέχουν όλοι οι Βουλευτές και τα Μέλη Πολιτικού Συμβουλίου

09:00 Αγορά Ασημίου & Αγ. Δέκα

Επικεφαλής κλιμακίου: Κατρίνης Μιχάλης, Γιαννακοπούλου Νάντια, Γιαννακούρας Βαγγέλης, Γλαβίνας Θανάσης, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης.

10:00 Σύσκεψη για εργασιακά θέματα (Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Δημόσιο – Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ηρακλείου) με τη συμμετοχή του υπεύθυνου ΚΤΕ Εργασίας Χρηστίδη Παύλου, Βαρδακαστάνη Γιάννη, Τσουκαλά Κώστα, Θρασκιά Ράνια, Καζάνη Κατερίνα

11:00 Κεντρικό κλιμάκιο στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τους Βουλευτές και τα τοπικά στελέχη.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

– ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8

Επικεφαλής κλιμακίου : Στέφανος Παραστατίδης, Νίκος Μήλης , Δρούλιας Ηρακλής, Δαφέρμου Μαρία

09:30 Επίσκεψη σε αγροτικό συνεταιρισμό Κισσάμου

10:30 Επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Υγείας Κισσάμου

11:30 Επίσκεψη σε επιχείρηση παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης μελιού μαζί με Μελισσοκομικό Σύλλογο Χανίων στην Κίσσαμο.

13:30 Επίσκεψη στο ΤEΕ Δυτικής Κρήτης

18:00 Επισκέψεις σε τοπικά καταστήματα Δήμου Χανίων και Δήμου Πλατανιά.

– ΤΡΙΤΗ 1/09

Επικεφαλής κλιμάκιου: Άννα Διαμαντοπούλου, Στέφανος Παραστατίδης, Δαφέρμου Μαρία

10:00 Επίσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Χανίων και συνάντηση με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων

11:30 Συνάντηση με το Οικονομικό Επιμελητήριο και τον Δικηγορικό Σύλλογο στην αίθουσα Οικονομικού Επιμελητήριου

14:00 Συνάντηση με το ΕΒΕΧ, τον Εμπορικό Σύλλογο Χανιών και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Ν. Χανίων

Απόγευμα: Επίσκεψη στα καταστήματα στο κέντρο των Χανιών

ΚΛΙΜΑΚΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

– ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8

Επικεφαλής κλιμακίου: Μάντζος Δημήτρης, Χνάρης Μανόλης

12:00 Περιοδεία στην πόλη, συνάντηση με θεσμικούς φορείς και στελέχη

13:00 Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου

18:00 Συζήτηση με πυρόπληκτους κατοίκους στον Ασώματο, δ. Άγιου Βασίλειου

19:00 Επίσκεψη στο πυροσβεστικό κλιμάκιο

20:00 Επίσκεψη στο Σπήλι και ομιλία

– ΤΡΙΤΗ 1/9

Επικεφαλής κλιμακίου Χρηστίδης Παύλος, Χνάρης Μανόλης, Δρούλιας Ηρακλής, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

11:00 Aνώγεια (Περαχώρι και Μεϊντάνι)

19:00 Ομιλία στον Δήμο Μυλοποτάμου

-ΤΕΤΑΡΤΗ 2/9

Επικεφαλής κλιμακίου: Λιακούλη Ευαγγελία, Χνάρης Μανόλης, Κακλαμάνης Χρήστος, Βελεγράκης Μανώλης

11:00 Σύσκεψη για θέματα Δικαιοσύνης με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου

13:00 Επίσκεψη στα γραφεία του παραρτήματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) στο Ρέθυμνο

ΚΛΙΜΑΚΙΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

-ΔΕΥΤΕΡΑ 31/08 Ιεράπετρα

Επικεφαλής κλιμακίου: Σπυριδάκη Κατερίνα, Κατερινόπουλος Θανάσης, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

10:00 Συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή Ιεράπετρας

11:00 Επίσκεψη στο Λιμεναρχείο

12:00 Συνάντηση με σύλλογο «Φίλοι – Εθελοντές Ερυθρού Σταυρού» Ιεράπετρας

13:00 Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας

18:30 Επίσκεψη σε Επισκοπή – Παχειά Άμμο – Καβούσι

-ΤΡΙΤΗ 01/09 Σητεία

Επικεφαλής κλιμακίου: Mάντζος Δημήτρης, Τσίμαρης Ιωάννης, Νικολαΐδης Τάσος, Σπυριδάκη Κατερίνα

09:30 Επίσκεψη στην αγορά

10:30 Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Σητείας και συνάντηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων

12:00 Επίσκεψη στα καταστήματα της πόλης

13:00 Συνάντηση με φορείς εστίασης, ξενοδοχοϋπαλλήλους, τον Αγροτικό Σύλλογο και ανοικτή συζήτηση σε καφέ της πόλης

15:00 Συνάντηση στους Παπαγιανάδες με τον ΤΟΕΒ, τον Ελαιουργικό Συνεταιρισμό και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας

– ΤΕΤΑΡΤΗ 02/09 Άγιος Νικόλαος

Επικεφαλής κλιμακίου: Γερουλάνος Παύλος, Μάντζος Δημήτρης, Σπυριδάκη Κατερίνα, Δρούλιας Ηρακλής, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης, Κουκουδάκη Μάρα

10:00 Περιοδεία στην πόλη

11:30 Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και με τις Διευθύνσεις της Αντιπεριφέρειας, στην αίθουσα Στρατάκη

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