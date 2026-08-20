Κρήτη: Σε κατάσταση ομηρίας Ηράκλειο και Γαύδος - Χωρίς ρεύμα και νερό εν μέσω θέρους!

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Ένα πρωτοφανές κύμα ταλαιπωρίας συνθέτει το σκηνικό των τελευταίων εικοσιτετραώρων για χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες στην Κρήτη και τη Γαύδο.

Οι αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος και οι έντονες αυξομειώσεις της τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο έχουν προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα, οδηγώντας σε σοβαρές βλάβες στις υποδομές υδροδότησης, καταστροφές ηλεκτρικών συσκευών και απόγνωση στους πολίτες.

Στο «στεγνό» μεγάλες συνοικίες του Ηρακλείου

Το σοβαρότερο πλήγμα δέχθηκε το δίκτυο της ΔΕΥΑΗ στο Ηράκλειο, μετά από παρατεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στο κρίσιμο πεδίο των γεωτρήσεων της Κέρης. Η ξαφνική παύση λειτουργίας των αντλιοστασίων προκάλεσε άμεση πτώση της πίεσης στο κεντρικό δίκτυο, αφήνοντας χωρίς νερό εκτεταμένες περιοχές της πόλης.

Ανάμεσα στις συνοικίες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η Αγία Αικατερίνη, η Θέρισος, τα Καμίνια, οι Πατέλες και η Φιλοθέη.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η καθημερινότητά τους έχει ανατραπεί πλήρως, ενώ τα συνεργεία της επιχείρησης καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταδιακή αποκατάσταση της πίεσης, η οποία ωστόσο εξαρτάται άμεσα από τη σταθερότητα του ηλεκτρικού ρεύματος.

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Επείγουσα έκκληση για το νερό και στη Γαύδο

Ανάλογη, αν όχι κρισιμότερη, είναι η κατάσταση και στο νοτιότερο άκρο της χώρας, τη Γαύδο. Σοβαρή τεχνική βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ έθεσε εκτός λειτουργίας τις γεωτρήσεις που υδροδοτούν τις τουριστικές ζώνες Καραβέ, Σαρακήνικο και Άη Γιάννη.

Με το νησί να βρίσκεται στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου, ο Δήμος Γαύδου εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση, καλώντας κατοίκους και παραθεριστές να περιορίσουν τη χρήση νερού αποκλειστικά στις βασικές ανάγκες, καθώς τα αποθέματα των δεξαμενών εξαντλούνται με ταχύτατους ρυθμούς.

Για την αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται η άφιξη εξειδικευμένου τεχνικού κλιμακίου στο νησί.Καμένες συσκευές και ακατάλληλα τρόφιμα

Πέραν της λειψυδρίας, οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι και με σημαντικές οικονομικές ζημιές. Οι συνεχείς αυξομειώσεις της τάσης έχουν προκαλέσει βλάβες σε οικιακές συσκευές (ψυγεία, κλιματιστικά, τηλεοράσεις), με τους πληγέντες να καλούνται τώρα να εισέλθουν στη διαδικασία των αιτήσεων αποζημίωσης μέσω της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία προβλέπει ανώτατο ποσό τα 600 ευρώ υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των τροφίμων. Λόγω των πολύωρων διακοπών, η ψύξη των οικιακών ψυγείων αλλοιώνεται, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τα ευπαθή προϊόντα (κρέατα, γαλακτοκομικά), τα οποία πρέπει να απορρίπτονται εάν εκτεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες για περισσότερες από δύο ώρες.

Οι τοπικές κοινωνίες ζητούν πλέον άμεσες και μόνιμες λύσεις από τους αρμόδιους φορείς, καθώς η ανθεκτικότητα των βασικών υποδομών δοκιμάζεται οριακά, εκθέτοντας τη χώρα και στους ξένους επισκέπτες της.

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