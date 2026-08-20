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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο που "έσβησε" στην άσφαλτο...

Αγγελος χορός
clock 11:17 | 20/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Βαρύ είναι το κλίμα στο Ρέθυμνο μετά τον τραγικό χαμό του 21χρονου Άγγελου Περιστέρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον Αδελιανό Κάμπο. Ο νεαρός, με καταγωγή από την Αθήνα μετακόμισε πριν κάποια χρόνια στο Ρέθυμνο.

Ήταν πρωτοχορευτής στον χορευτικό σύλλογο «Χοροκρήτες» και είχε μεγάλη αγάπη για την κρητική παράδοση. Παράλληλα, συμμετείχε στη διδασκαλία παραδοσιακών χορών σε μικρότερα παιδιά.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για έναν χαμογελαστό, κοινωνικό και ιδιαίτερα δοτικό νέο, που εργαζόταν και προσπαθούσε καθημερινά να χτίσει τη ζωή του.

Το βράδυ της Τετάρτης επέστρεφε από την εργασία του, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί στην παλιά εθνική οδό, στον Αδελιανό Κάμπο.

Αγγελος

Παρά το κράνος που φορούσε, τα τραύματά του αποδείχθηκαν θανάσιμα.

Βαρύς ο φόρος στην άσγαλτο της Κρήτης

Βαρύς είναι και φέτος ο φόρος αίματος στην άσφαλτο της Κρήτης, με 26 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία που παρουσίασε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και συνεργάτης του σταθμού, Γιάννης Λιονάκης, δείχνουν ότι από τους 26 νεκρούς, 9 ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 3 στο Λασίθι, 8 στα Χανιά και 6 στο Ρέθυμνο.

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