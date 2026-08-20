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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Η μοιραία σύγκρουση ταξί με μηχανή και ο χαμός του 21χρονου

τροχαίο δυστύχημα μηχανή
clock 09:11 | 20/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δίχως τέλος οι τραγωδίες στην Κρήτη και ο πρόωρος χαμός νέων ανθρώπων στην άσφαλτο.

Ο 21χρονος δικυκλιστής, που "έσβησε" στις 10 περίπου το βράδυ της Τετάρτης (19/8) σε παράπλευρο δρόμο του ΒΟΑΚ στον Πλατανιά Ρεθύμνου, είναι το 26ο θύμα, στη "μαύρη" λίστα, από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η μηχανή του άτυχου νέου, με κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο, συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί που οδηγούσε ένας 61χρονος και κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο 21χρονος να χάσει τη ζωή του.

Ο 61χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια, και οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου.

(φωτογραφία αρχείου)

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