Κρήτη: Η μοιραία σύγκρουση ταξί με μηχανή και ο χαμός του 21χρονου

Δίχως τέλος οι τραγωδίες στην Κρήτη και ο πρόωρος χαμός νέων ανθρώπων στην άσφαλτο.
Ο 21χρονος δικυκλιστής, που "έσβησε" στις 10 περίπου το βράδυ της Τετάρτης (19/8) σε παράπλευρο δρόμο του ΒΟΑΚ στον Πλατανιά Ρεθύμνου, είναι το 26ο θύμα, στη "μαύρη" λίστα, από την αρχή του έτους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η μηχανή του άτυχου νέου, με κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο, συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί που οδηγούσε ένας 61χρονος και κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο 21χρονος να χάσει τη ζωή του.
Ο 61χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και ανθρωποκτονία από αμέλεια, και οδηγείται σήμερα στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου.
(φωτογραφία αρχείου)
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