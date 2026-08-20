Ηράκλειο: Χειροπέδες σε δύο άτομα για «μαϊμού» προϊόντα – Ζημιά 80.000 ευρώ σε επώνυμες εταιρείες

Στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 52χρονης γυναίκας και ενός 43χρονου άνδρα, προχώρησαν την Τρίτη οι Αρχές στο Ηράκλειο, για διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια ερευνών σε επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.044 προϊόντα, μεταξύ των οποίων κοσμήματα και ενδύματα που έφεραν πλαστά σήματα γνωστών εταιρειών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η οικονομική ζημία για τις δικαιούχες εταιρείες από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 77.794 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Δύο άτομα, μία 52χρονη και ένας 43χρονος συνελήφθησαν την Τρίτη στο Ηράκλειο για διάθεση και πώληση «μαϊμού» προϊόντων. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράβαση των νομοθεσιών που αφορούν τα σήματα και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ειδικότερα, για τη διερεύνηση της υπόθεσης δημιουργήθηκε μεικτή ομάδα επιχειρησιακής δράσης από κοινού με τη συμμετοχή μελών της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής (Γ.Δ.Ε.Ο.Σ.) και οργανώθηκε κοινή επιχείρηση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο.

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Κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 120 κοσμήματα και 924 τεμάχια ενδυμάτων και λοιπών ειδών, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών. Συνολικά, από τις έρευνες κατασχέθηκαν 1.044 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ τα 924 τεμάχια ενδυμάτων και λοιπών ειδών καταστράφηκαν επιτόπου.

Για τα κατασχεθέντα προϊόντα ενημερώθηκαν οι δικαιούχοι των σημάτων και κατόπιν σχετικών δειγμάτων, προέκυψε ότι πρόκειται για απομιμήσεις γνήσιων προϊόντων. Επισημαίνεται ότι, η οικονομική ζημία των δικαιούχων εταιρειών από τα κατασχεθέντα προϊόντα προσδιορίζεται, μέχρι στιγμής, σε τουλάχιστον 77.794 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, στους οποίους επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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