Μηλιώνης για το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» : «Με πιάνουν πάρα πολλές φορές τα κλάματα»

O Γιώργος Μηλιώνης αυτή τη σεζόν πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή "Καλύτερα Δε Γίνεται" και αναφέρθηκε στον ρόλο του Ηρακλή και στη συνεργασία του με τα παιδιά στα γυρίσματα.

«Αυτό που εμένα μου αρέσει και το βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικό είναι ότι τα παιδιά δεν έχουν καταλάβει στη ζωή τους τι σημαίνει υποκρίνομαι. Οπότε οτιδήποτε βγαίνει από το στόμα τους είναι πραγματικότητα. Θα σου πει σ’ αγαπώ και θα είναι το σ’ αγαπώ. Με πιάνουν πάρα πολλές φορές τα κλάματα», είπε ο ηθοποιός.

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