Κατσαφάδος: Θετικός στη χρηματοδότηση του Δήμου Βιάννου για την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές

Με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή κ. Κώστα Κατσαφάδο συναντήθηκε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης.

Θέμα της συνάντησης δεν ήταν άλλο από την συζήτηση γύρω από μια σειρά ζητήματα που αφορούν το Δήμο Βιάννου και τα οποία άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επίπεδο ενίσχυσης και στήριξης του Δήμου, ενόψει της χειμερινής περιόδου, την ώρα μάλιστα που τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν αυτές τις ημέρες το νησί.

Ο κ. Μπαριτάκης ενημέρωσε με κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τις υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, προκειμένου να υπάρξει ενίσχυση του Δήμου μέσα από τη χρηματοδότηση του για την αποκατάσταση τους.

Στη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα, ο Υφυπουργός ήταν θετικός στο αίτημα που θα υποβάλλει ο Δήμος Βιάννου, προκειμένου να επιδιώξει τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές του, με τον κ. Μπαριτάκη να ευχαριστεί με τη σειρά του τον κ. Κατσαφάδο για την ουσιαστική συνεργασία που υπαρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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