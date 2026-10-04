Καραμαλάκης: Ζητά πλήρη φάκελο ζημιών πριν από τη σύσκεψη της Δευτέρας

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Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, απευθύνει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο, η Πόλη μας», Μιχάλης Καραμαλάκης. Το κείμενο κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Παντελή Ρυακιωτάκη. Αντικείμενό του είναι η πλήρης αποτύπωση των καταστροφών από την κακοκαιρία, η αποκατάσταση και η αποζημίωση των πληγέντων.

Μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η πολυήμερη κακοκαιρία έπληξε ολόκληρο τον Δήμο. Ιδιαίτερα σκληρά δοκιμάστηκαν η Φοινικιά, οι Μαλάδες, το Ρουκάνι, ο Προφήτης Ηλίας και η ευρύτερη περιοχή του Τεμένους. Παράλληλα, η διακοπή ρεύματος σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΗ οδήγησε σε εκ περιτροπής υδροδότηση σχεδόν σε όλη την πόλη.

Ο κ. Καραμαλάκης αναγνωρίζει την προσπάθεια των συνεργείων του Δήμου, της Περιφέρειας και των συναρμόδιων υπηρεσιών. Στηρίζει χωρίς επιφύλαξη την κίνηση του Δήμου, στις 2 Οκτωβρίου, για την έναρξη της διαδικασίας κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σημειώνει ρητά ότι η παράταξη δεν εργαλειοποιεί την κακοκαιρία ούτε την ταλαιπωρία των συμπολιτών.

«Ό,τι δεν καταγραφεί σήμερα δεν θα αποζημιωθεί αύριο», τονίζει ο επικεφαλής. Από την πληρότητα του φακέλου που θα υποβάλει ο Δήμος εξαρτάται τι θα δικαιούνται οι πληγέντες και ποιοι πόροι θα έρθουν για τις υποδομές.

Η επιστολή υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος ήταν γνωστός. Περιοχές του Δήμου έχουν βρεθεί και στο παρελθόν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024–2028 καταγράφει «σημαντικό πρόβλημα με την αντιπλημμυρική θωράκιση» και διαθέτει για την πολιτική προστασία περίπου το 1,7% των πόρων του. Η φετινή κακοκαιρία, επιπλέον, είχε αναγγελθεί, με κόκκινη προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η παράταξη είχε ζητήσει, με προηγούμενη επιστολή, τον αριθμό των φρεατίων ομβρίων που καθαρίστηκαν πριν από τον κόκκινο κωδικό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Σεπτεμβρίου είχε προτείνει αριθμητικούς στόχους με ημερομηνίες και έκθεση προόδου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. «Η εβδομάδα που πέρασε έδειξε γιατί», σημειώνεται.

Οι προτάσεις κατατίθενται σε τρεις ενότητες: πλήρης αποτύπωση των καταστροφών, άμεση αποκατάσταση υποδομών και υδροδότησης, αποζημίωση με όλα τα προβλεπόμενα εργαλεία. Ζητείται ακόμη να εκδοθούν αμέσως οδηγίες για τους πληγέντες: πού υποβάλλεται η αίτηση, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, πότε γίνεται η αυτοψία.

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συγκαλεί σύσκεψη στην Περιφέρεια. Η παράταξη ζητά ο Δήμος να καταθέσει εκεί ενιαίο, τεκμηριωμένο πίνακα ζημιών ανά Κοινότητα. Ζητά επίσης να διεκδικηθεί ρητά η κήρυξη όλων των πληγεισών περιοχών και να ακουστούν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

Μετά τη σύσκεψη, ζητείται ενημέρωση των πολιτών και του Δημοτικού Συμβουλίου για όσα κατατέθηκαν και για τις δεσμεύσεις της Πολιτείας. Προτείνεται η ανάρτηση μητρώου ζημιών, αναφοράς προόδου των εργασιών και απλού οδηγού αρωγής στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τέλος, ο κ. Καραμαλάκης ζητά την εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης.

«Ο κίνδυνος ήταν καταγεγραμμένος. Η βροχή θα σταματήσει· το σχέδιο, όμως, πρέπει να αρχίσει», καταλήγει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Θέμα: «Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος κρίκος της αποκατάστασης. Ό,τι δεν καταγραφεί σήμερα δεν θα αποζημιωθεί αύριο» Κακοκαιρία από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026: πλήρης αποτύπωση των καταστροφών, αποκατάσταση και αποζημίωση κατά την ισχύουσα νομοθεσία — προτάσεις ενόψει της σύσκεψης της Δευτέρας με τον Υφυπουργό (σε συνέχεια της επιστολής μας της 30ής Σεπτεμβρίου 2026)

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε,

Η πολυήμερη κακοκαιρία έπληξε ολόκληρο τον Δήμο μας. Ορισμένες περιοχές δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα σκληρά: στη Φοινικιά και στους Μαλάδες νερά και φερτά υλικά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα· στο Ρουκάνι πλημμύρισε κατοικία ηλικιωμένης συμπολίτισσάς μας· στον Προφήτη Ηλία και στην ευρύτερη περιοχή του Τεμένους καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους, καλλιέργειες και σπίτια. Τα σημεία αυτά είναι τα πιο ορατά, όχι όμως τα μόνα. Ζημιές σε δρόμους, κατοικίες, επιχειρήσεις και καλλιέργειες καταγράφονται σε πολλές περιοχές του Δήμου.

Ταυτόχρονα, η διακοπή ρεύματος σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΗ οδήγησε σε εκ περιτροπής υδροδότηση σχεδόν σε όλη την πόλη. Οι κάτοικοι του Προφήτη Ηλία ζητούν πλέον δημόσια την κήρυξη του οικισμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συγκαλεί σύσκεψη στην Περιφέρεια για την αποτίμηση των ζημιών.

Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια των συνεργείων του Δήμου, της Περιφέρειας και των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι ο Δήμος κινήθηκε στις 2 Οκτωβρίου για την έναρξη της διαδικασίας κήρυξης των πληγεισών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το βήμα αυτό το στηρίζουμε χωρίς επιφύλαξη.

Δεν εργαλειοποιούμε την κακοκαιρία ούτε την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας.

Αυτό, όμως, είναι η αρχή και όχι το τέλος. Από εδώ και πέρα κρίνεται αν κάθε νοικοκυριό, κάθε επαγγελματίας και κάθε παραγωγός θα βρει τον δρόμο της αποκατάστασης. Γι' αυτό καταθέτουμε από σήμερα συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε ο Δήμος να πάει στη σύσκεψη της Δευτέρας με πλήρη φάκελο.

Ο κίνδυνος ήταν γνωστός. Και ήταν γνωστός στον ίδιο τον Δήμο.

Περιοχές του Δήμου μας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για έντονες βροχοπτώσεις και στο παρελθόν, το 2022 και το 2024. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2024–2028 του Δήμου γράφει ρητά ότι η πόλη έχει «σημαντικό πρόβλημα με την αντιπλημμυρική θωράκιση». Για την πολιτική προστασία διαθέτει περίπου το 1,7% των πόρων του.

Επιπλέον, η φετινή κακοκαιρία είχε αναγγελθεί. Από τις 28 Σεπτεμβρίου τα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν προγνώσεις για ισχυρές βροχές με επίκεντρο την Κρήτη. Στις 30 Σεπτεμβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο με κόκκινη προειδοποίηση. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν έβρεξε πολύ. Είναι τι έγινε με όσα ήδη γνωρίζαμε.

Στις 30 Σεπτεμβρίου ζητήσαμε με επιστολή μας τον αριθμό των φρεατίων ομβρίων που καθαρίστηκαν πριν από τον κόκκινο κωδικό. Στις 14 Σεπτεμβρίου είχαμε ζητήσει αριθμητικούς στόχους με ημερομηνίες και έκθεση προόδου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η εβδομάδα που πέρασε έδειξε γιατί.

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πρώτος κρίκος της αποκατάστασης.

Ο νόμος αναθέτει στον Δήμο να υποβάλει το αιτιολογημένο αίτημα κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να τεκμηριώσει τις συνέπειες της καταστροφής. Από την πληρότητα αυτής της τεκμηρίωσης εξαρτάται τι θα δικαιούνται οι πληγέντες και τι πόροι θα έρθουν για τις υποδομές.

Ό,τι δεν καταγραφεί σήμερα δεν θα αποζημιωθεί αύριο.

Ζητούμε, για τον λόγο αυτό, οι απαιτούμενες ενέργειες να είναι έγκαιρες, άρτιες και να γίνουν όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τις καταθέτουμε σε τρεις ενότητες.

Πρώτον, πλήρης αποτύπωση της εικόνας και του μεγέθους των καταστροφών: ο Δήμαρχος υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Δεύτερον, άμεση αποκατάσταση των υποδομών και της υδροδότησης: προτεραιοποίηση των εργασιών στο οδικό δίκτυο, στα δίκτυα ομβρίων και στις γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΗ, με τεκμηριωμένο αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης για τις υποδομές.

Τρίτον, αποζημίωση των πληγέντων με όλα τα προβλεπόμενα εργαλεία για νοικοκυριά, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.

Οι προθεσμίες για τους πληγέντες τρέχουν ήδη.

Η ανακοίνωση του Δήμου της 2ας Οκτωβρίου δεν περιέχει οδηγίες για τους πληγέντες. Ζητούμε ο Δήμος να εκδώσει αμέσως ειδικές οδηγίες: πού και πώς υποβάλλεται η αίτηση, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, πότε γίνεται η αυτοψία. Οι προθεσμίες αυτές δεν πρέπει να χαθούν όσο αναμένεται η οριστική κοστολόγηση των έργων.

Η σύσκεψη της Δευτέρας είναι η ευκαιρία να τεθούν όλα αυτά στο τραπέζι.

Στη σύσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στο νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας, πρέπει να αποτυπωθεί η πλήρης εικόνα των καταστροφών σε υποδομές, επιχειρήσεις, νοικοκυριά, ζωικό κεφάλαιο, αγροτική παραγωγή, ετέρους τομείς και να διεκδικηθούν:

η πλήρης αποκατάσταση των υποδομών

και η αποζημίωση των πληγέντων.

Ό,τι δεν κατατεθεί τεκμηριωμένα στη σύσκεψη κινδυνεύει να μείνει εκτός της αποτίμησης.

Ζητούμε, γι' αυτό, ο Δήμος να:

καταθέσει στη σύσκεψη ενιαίο, τεκμηριωμένο πίνακα ζημιών ανά Κοινότητα·

ζητήσει ρητά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλων των πληγεισών περιοχών, την οριοθέτησή τους για την κρατική αρωγή και έκτακτη χρηματοδότηση·

φροντίσει να ακουστούν οι Πρόεδροι των πληγεισών Κοινοτήτων.

Μετά τη σύσκεψη, ζητούμε:

να ενημερωθούν οι πολίτες και το Δημοτικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματά της:

τι κατέθεσε ο Δήμος,

σε τι δεσμεύτηκε η Πολιτεία και με ποιο χρονοδιάγραμμα.

Ζητούμε, επίσης, να ανακοινωθούν αμέσως οι οδηγίες προς τους πληγέντες. Η αποκατάσταση χρειάζεται διαφάνεια από την πρώτη ημέρα.

Προτείνουμε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου μητρώο ζημιών, αναφορά προόδου των εργασιών αποκατάστασης και απλός οδηγός αρωγής.

Ως επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και σε συνέχεια της από 30 Σεπτεμβρίου 2026 επιστολής μας, ζητούμε την εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 126 παρ. 2 του ν. 5314/2026.

Ο κίνδυνος ήταν καταγεγραμμένος. Η βροχή θα σταματήσει· το σχέδιο, όμως, πρέπει να αρχίσει.

Με εκτίμηση,

Μιχάλης Καραμαλάκης

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

«Ηράκλειο, η Πόλη μας»

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