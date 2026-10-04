Ηράκλειο: Την Δευτέρα το τελευταίο αντίο στον 16χρονο Νίκο...

Στις 15.30 το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στην Άνω Χερσόνησο, θα γίνει η κηδεία του 16χρονου Νίκου Λουγιάκη, που έχασε τη ζωή του χθες το μεσημέρι σε τροχαίο δυστύχημα στη Χερσόνησο. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 15.00, ενώ συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές αναμένεται να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο 16χρονος οδηγούσε το δίκυκλό του όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνα. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και των Αρχών, ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

Το τραγικό περιστατικό έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια του Νίκου, αλλά και τη Γαύδο, όπου η οικογένεια Λουγιάκη ήταν ιδιαίτερα γνωστή. Ο 16χρονος ήταν γιος του ανθρώπου που είχε συνδεθεί για χρόνια με τη ζωή του ακριτικού νησιού και έφυγε από τη ζωή το 2025.

Βαρύ είναι το κλίμα και για τον θάνατο του 32χρονου Κώστα Τσαγκαράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του λίγες ώρες αργότερα, σε δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Βλάσση. Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε, με τον 32χρονο να μεταφέρεται στο Βενιζέλειο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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