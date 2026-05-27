Ηράκλειο: Έφοδος σε κατάστημα με μαϊμού προϊόντα

Έφοδο σε κατάστημα επί της λεωφόρου Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας, σε συνεργασία με κλιμάκιο της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 500 είδη ένδυσης, τα οποία φέρονται να αποτελούν απομιμήσεις γνωστών εμπορικών σημάτων.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη η υπεύθυνη του καταστήματος, μία 26χρονη γυναίκα , σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί σημάτων.

Οι αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους στην αγορά του Ηρακλείου αλλά και εκτός πόλης, όπως σε τουριστικές περιοχές, με στόχο τον εντοπισμό και την πάταξη της εμπορίας απομιμητικών προϊόντων.

(φωτογραφία αρχείου)

