Οδηγός για το νέο «Ανακαινίζω»: Ποιοι παίρνουν έως 36.000 ευρώ – Οι 2 φάσεις και τα κριτήρια

Μέχρι τα τέλη Μαΐου αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που στοχεύει στην επαναφορά χιλιάδων κλειστών ή υποβαθμισμένων ακινήτων στην αγορά ενοικίων. Μέσω αυξημένων επιδοτήσεων, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα κατοικιών και να δώσει νέα πνοή σε περιοχές με ανενεργά διαμερίσματα.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος επιλεξιμότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ακίνητα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η πρώτη φάση αφορά κλειστές κατοικίες που παραμένουν εκτός αγοράς, ενώ η δεύτερη θα επικεντρωθεί σε ιδιοκατοικούμενα σπίτια τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από τα νοικοκυριά.

Αυξημένες επιδοτήσεις και νέα πλατφόρμα στο gov.gr

Η νέα πλατφόρμα του «Ανακαινίζω» αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Ιουνίου μέσω του gov.gr. Το βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η σημαντική αύξηση της κρατικής ενίσχυσης, προσφέροντας μεγαλύτερα ποσοστά επιδότησης και υψηλότερα όρια δαπανών.

Το ανώτατο ύψος των επιλέξιμων δαπανών αυξάνεται θεαματικά. Από περίπου 10.000 ευρώ στον προηγούμενο κύκλο, η χρηματοδότηση φτάνει πλέον έως και 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Προβλέπεται δαπάνη έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και για επιφάνεια έως 120 τ.μ., επιτρέποντας πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι απλώς βασικές επισκευές.

Ποσοστά επιδότησης και εισοδηματικά κριτήρια

Η επιδότηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ, ενώ το ποσοστό κάλυψης θα κυμαίνεται μεταξύ 80% και 90% του επιλέξιμου κόστους. Προβλέπονται επιπλέον προσαυξήσεις 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά ΑμεΑ, καθώς και για ακίνητα σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ακολουθούν το μοντέλο του «Σπίτι μου 2». Συγκεκριμένα, προβλέπεται εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση για κάθε επιπλέον παιδί.

Έμφαση στην ανακαίνιση και όχι στην ενεργειακή αναβάθμιση

Η φιλοσοφία του νέου «Ανακαινίζω» διαφοροποιείται από προηγούμενες δράσεις, όπως το «Εξοικονομώ». Το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά εργασίες ανακαίνισης και το 20% ενεργειακές παρεμβάσεις. Στόχος είναι η συνολική αναβάθμιση παλαιών διαμερισμάτων, όπου τα προβλήματα δεν περιορίζονται στην ενεργειακή απόδοση, αλλά επεκτείνονται στη γενικότερη κατάσταση του ακινήτου.

Διαδικασία ένταξης και δεύτερη φάση

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα ξεκινήσουν με τον έλεγχο επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Όσοι πληρούν τα κριτήρια θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση τον Σεπτέμβριο. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται να προηγηθεί ένα φίλτρο, ώστε να προχωρήσουν μόνο όσοι έχουν πραγματικές δυνατότητες συμμετοχής.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα αφορά κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται για ιδιοκατοίκηση. Σε αυτή την κατηγορία, ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των νοικοκυριών μέσω ανακαίνισης των παλαιών κατοικιών τους, και όχι η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος προς ενοικίαση.

Αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης

Το νέο «Ανακαινίζω» έρχεται σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στα ενοίκια παραμένουν έντονες και το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών είναι περιορισμένο. Η επιλογή να δοθεί προτεραιότητα στα κλειστά ακίνητα δείχνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ενεργοποιήσει υπάρχουσες κατοικίες, αξιοποιώντας τις ως λύση στο στεγαστικό πρόβλημα και όχι μόνο μέσω νέων δανείων ή επιδοτήσεων ενοικίου.

