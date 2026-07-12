Βογιατζάκη: Έχασε 4 κιλά καθαρό λίπος σε 13 μέρες

Η Σοφία Βογιατζάκη μέσα από ένα βίντεο αποκάλυψε, μέσα σε μόλις 13 ημέρες κατάφερε να μειώσει κατά τέσσερα κιλά το καθαρό λίπος του σώματός της, ένα αποτέλεσμα που επισφραγίζει την προσπάθεια που καταβάλλει.

Ο διατροφολόγος της μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο η Σοφία Βογιατζάκη εμφανίζεται χαμογελαστή, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πορεία που έχει σημειώσει. Όπως αποκάλυψε, μέσα σε μόλις 13 ημέρες κατάφερε να μειώσει κατά τέσσερα κιλά το καθαρό λίπος του σώματός της, ένα αποτέλεσμα που επισφραγίζει την προσπάθεια που καταβάλλει.

«Αλλάζουμε πίστα σιγά σιγά !! Όταν η μαθήτρια ακούει τον δάσκαλο τότε το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο!!», έγραψε στην ανάρτησή της.

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