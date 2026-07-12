Τουμασάτου για Σταύρου: «Είμαι πολύ τυχερή, γιατί βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ταιριαστό µε µένα»

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Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στην εφημερίδα Secret για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου αλλά και για τα όνειρα που συνεχίζει να έχει για το μέλλον.

Με τον σύζυγό σας πώς είναι τα πράγματα;

Είμαι ένας πολύ ευτυχισμένος και τυχερός άνθρωπος, γιατί βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ταιριαστό µε εμένα.

Η κόρη σας έχει δείξει τι θέλει να ακολουθήσει;

Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, πολύ «δικό της». ∆εν ξέρω τι θα επιλέξει να κάνει και, επειδή δεν της αρέσει να µμιλάω δημόσια για τη ζωή της, το σέβομαι.

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