ΚΥΡ.12 Ιου 2026 19:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Τουμασάτου για Σταύρου: «Είμαι πολύ τυχερή, γιατί βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ταιριαστό µε µένα»

τουμασατου
clock 19:00 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στην εφημερίδα Secret για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου αλλά και για τα όνειρα που συνεχίζει να έχει για το μέλλον.

Με τον σύζυγό σας πώς είναι τα πράγματα;

Είμαι ένας πολύ ευτυχισμένος και τυχερός άνθρωπος, γιατί βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ταιριαστό µε εμένα.

Η κόρη σας έχει δείξει τι θέλει να ακολουθήσει;

Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιδί, πολύ «δικό της». ∆εν ξέρω τι θα επιλέξει να κάνει και, επειδή δεν της αρέσει να µμιλάω δημόσια για τη ζωή της, το σέβομαι.

Διαβάστε επίσης 

Καρύδη για Αθερίδη: "Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο, είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο"

Ανδριολάτου: Οι φωτογραφίες της με μπικίνι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαριάννα Τουμασάτου Αλέξανδρός Σταύρου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis