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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέο περιστατικό με πνιγμό προκάλεσε αναστάτωση

ΕΚΑΒ - Λιμενικό
clock 18:03 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο περιστατικό με πνιγμό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή της Σταλίδας. Πρόκειται για τουρίστρια η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ εκλήθη και ασθενοφόρο όμως παρά τις προσπάθειες και των διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Β' Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου

. Οι αρχές εξετάζουν αν η γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνιγμό λόγω της κατάστασης της θάλασσας ή αν προηγήθηκε κάποιο ξαφνικό παθολογικό πρόβλημα υγείας. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

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