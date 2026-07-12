Ηράκλειο: Νέο περιστατικό με πνιγμό προκάλεσε αναστάτωση

Νέο περιστατικό με πνιγμό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή της Σταλίδας. Πρόκειται για τουρίστρια η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ εκλήθη και ασθενοφόρο όμως παρά τις προσπάθειες και των διασωστών διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Β' Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου

. Οι αρχές εξετάζουν αν η γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνιγμό λόγω της κατάστασης της θάλασσας ή αν προηγήθηκε κάποιο ξαφνικό παθολογικό πρόβλημα υγείας. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

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