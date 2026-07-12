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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Μετέφεραν πλυντήριο ρούχων πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι! (βίντεο)

ηλεκτρικό πατίνι
clock 09:48 | 12/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία παρέα τριών ανδρών μετέφερε ένα πλυντήριο ρούχων πάνω σε... ηλεκτρικό πατίνι, όπως φαίνεται από βίντεο που κατέγραψε το περιστατικό το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

Οι άνδρες πιθανότατα προχώρησαν σε αυτή την κίνηση γιατί ίσως να μην είχαν άλλο μέσο μεταφοράς αλλά και για να γλιτώσουν το επιπρόσθετο κόστος μιας μεταφορικής εταιρείας.

Παρά το γεγονός ότι αυτή η χρήση του πατινιού μπορεί να μην ενδείκνυται για την ασφάλεια των πολιτών, όπως όλα δείχνουν, οι παραπάνω, εξυπηρετήθηκαν με οικολογικό τρόπο!

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Πλυντήριο ηλεκτρικο πατινι
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