Όλυμπος: Χωρίς τις αισθήσεις του 64χρονος περιπατητής – Πολύωρη επιχείρηση μεταφοράς από το καταφύγιο

Ένας 64χρονος περιπατητής ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το όρος Όλυμπος, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση της Πυροσβεστικής, της 2ης ΕΜΑΚ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/7).

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου, λίγο μετά τις 14:00, για άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτα), στον Όλυμπο.

Κατά πληροφορίες, πρόκειται για 64χρονο περιπατητή, μέλος τριμελούς ορειβατικής ομάδας, ο οποίος κατέρρευσε ενώ κινούνταν σε μονοπάτι κοντά στο καταφύγιο. Αρχικά μεταφέρθηκε από άλλους πεζοπόρους στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Μεγάλη κινητοποίηση

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Λιτοχώρου και Κατερίνης, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Οι διασώστες μετέφεραν τον 64χρονο με φορείο έως τη θέση Πριόνια, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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